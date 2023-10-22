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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Сарпсборг 08
Олесунн - Сарпсборг 08: обзор матча 22 октября 2023
Олесунн
22.10.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
3 : 2
Завершен
Сарпсборг 08
38'
M. Karlsbakk (П)
23'
А. Диоп (АГ)
43'
М. Майгаард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олесунн - Сарпсборг 08
Замена
Д. Феллман
️️️️
T. Akino Murray
80'
Замена
М. Эбийе
️️️️
M. Ramsland
69'
60'
Желтая карточка
В. Торп
51'
Замена
К. Опсет
️️️️
С. Мартинссон Нгуали
46'
Замена
P. Reinhardsen
️️️️
Э. Вихне
46'
Замена
A. Hiim
️️️️
S. Christiansen
46'
Замена
Р. Зехнини
️️️️
С. Тибблинг
43'
ГОЛ! 1:2!
М. Майгаард
Пас отдал
В. Торп
ГОЛ с пенальти! 1:1!
M. Karlsbakk
38'
23'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Диоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
23
Erik Ansok Fröysa
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
28
Амиду Диоп
ЦП
6
Hakon Butli Hammer
ЦП
16
Henrik Melland
ЦП
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
18
Martin Ramsland
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Сарпсборг 08
1
Кьетил Хауг
ВР
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
30
Франклин Тебо
ЦЗ
8
Йеппе Андерсен
ОП
11
Симон Тибблинг
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
8
Sander Christiansen
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
20
Миккель Майгаард
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
4
Simen Haram
ЦЗ
5
Давид Феллман
ЦЗ
40
Eivind Kolv
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
20
Исаак Атанга
ПВ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
19
Moctar Diop
ЦФ
Сарпсборг 08
21
Anders Hiim
ЦЗ
3
Антон Скиппер
ЦЗ
20
Peter Reinhardsen
ЦП
34
Anders Kristiansen
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
3-1-3-3
1
Грютебуст
23
27
Хопланд
2
23
Сегберг
28
Диоп
6
16
8
18
22
2-1-4-1-2
1
Хауг
4
Утвик
30
Тебо
8
Андерсен
5
Мартинссон Нгуали
29
Торп
8
11
Тибблинг
10
Лундквист
32
Вихне
20
Майгаард
2
5
Феллман
5
Феллман
2
18
20
Эбийе
20
Эбийе
18
8
21
21
8
32
Вихне
20
20
32
Вихне
5
Мартинссон Нгуали
22
Опсет
22
Опсет
5
Мартинссон Нгуали
11
Тибблинг
98
Зехнини
98
Зехнини
11
Тибблинг
Остались в запасе
Олесунн
Сарпсборг 08
1
Michael Lansing
ВР
4
Simen Haram
ЦЗ
40
Eivind Kolv
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
20
Исаак Атанга
ПВ
19
Moctar Diop
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
3
Антон Скиппер
ЦЗ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
4
Simen Haram
ЦЗ
40
Eivind Kolv
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
20
Исаак Атанга
ПВ
19
Moctar Diop
ЦФ
Остались в запасе
3
Антон Скиппер
ЦЗ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Олесунн - Сарпсборг 08
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Колор Лайн Стэдиум
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Олесунн
Сарпсборг 08
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
2018.02.18 13:33
2
Товарищеский матч. Голы Адриано, Зобнина и Промеса помогли «Спартаку» обыграть «Олесунн»
2017.02.16 21:46
10
Комбаров не примет участие в ближайшем контрольном матче «Спартака»
2017.02.15 21:20
13
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
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