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Расписание матчей
МЛС 2026
Шарлотт - Интер Майами
Шарлотт - Интер Майами: обзор матча 22 октября 2023
Шарлотт
22.10.2023, воскресенье, 01:00
США. МЛС, 48 тур
1 : 0
Завершен
Интер Майами
13'
K. Calderón Vargas
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлотт - Интер Майами
90'
+3
Желтая карточка
К. Миллер
Замена
Д. Джонс
️️️️
Э. Копетти
89'
Желтая карточка
Д. Мерам
88'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
К. Свидерски
75'
75'
Замена
Д. Арройо
️️️️
Грегоре
74'
Замена
Р. Робинсон
️️️️
Б. Кремаски
67'
Замена
Ж. Альба
️️️️
Н. Аллен
Замена
Б. Дежегере
️️️️
К. Йозвяк
67'
Замена
Д. Мерам
️️️️
K. Calderón Vargas
67'
Желтая карточка
K. Calderón Vargas
61'
Желтая карточка
A. Malanda
24'
18'
Желтая карточка
Грегоре
ГОЛ! 1:0!
K. Calderón Vargas
Пас отдал
К. Йозвяк
13'
Желтая карточка
Э. Вествуд
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Эндрю Приветт
ЦП
22
Энцо Копетти
ЦФ
29
Adilson Malanda
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Интер Майами
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
17
Томас Авилес
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
40
Грегоре
ОП
5
Серхио Бускетс
ОП
25
Диего Гомес
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Шарлотт
31
George Marks
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
19
Брехт Дежегере
ЦП
20
Деррик Джонс
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
7
Патрик Агьеман
ЦФ
Интер Майами
12
Дрейк Каллендер
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
19
Робби Робинсон
ЛВ
14
Диксон Арройо
ОП
10
Жена Мота
ЦП
38
Факундо Фариас
АП
34
Николас Стефанелли
ЦФ
3-1-1-5
1
Калина
21
Уронен
13
Бронико
14
Бирн
8
Вествуд
4
Приветт
29
18
72
Йозвяк
28
Свидерски
22
Копетти
4-2-2-1-1
1
дос Сантос
2
Йедлин
17
Авилес
4
Миллер
32
Аллен
40
Грегоре
5
Бускетс
25
Гомес
8
Кремаски
10
Месси
9
Кампана
28
Свидерски
37
Эрфилд
37
Эрфилд
28
Свидерски
72
Йозвяк
19
Дежегере
19
Дежегере
72
Йозвяк
22
Копетти
20
Джонс
20
Джонс
22
Копетти
18
22
Мерам
22
Мерам
18
32
Аллен
18
Альба
18
Альба
32
Аллен
40
Грегоре
14
Арройо
14
Арройо
40
Грегоре
8
Кремаски
19
Робинсон
19
Робинсон
8
Кремаски
Остались в запасе
Шарлотт
Интер Майами
31
George Marks
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
7
Патрик Агьеман
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
12
Дрейк Каллендер
ВР
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
10
Жена Мота
ЦП
38
Факундо Фариас
АП
34
Николас Стефанелли
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
7
Патрик Агьеман
ЦФ
Остались в запасе
12
Дрейк Каллендер
ВР
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
10
Жена Мота
ЦП
38
Факундо Фариас
АП
34
Николас Стефанелли
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Шарлотт - Интер Майами
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
Банк оф Америка Стэдиум
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