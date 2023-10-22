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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Арда - Лудогорец
Арда - Лудогорец: обзор матча 22 октября 2023
Арда
22.10.2023, воскресенье, 19:00
Болгария. Первая лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Лудогорец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арда - Лудогорец
Желтая карточка
P. Krachunov
84'
Замена
I. Kokonov
️️️️
S. Ivanov
81'
Желтая карточка
Д. Гусейнов
79'
77'
Замена
Т. Неделев
️️️️
Рик
Замена
E. Mami Tetah
️️️️
I. Tilev
70'
69'
Желтая карточка
С. Делев
67'
Замена
Б. Текпетей
️️️️
К. Видаль
67'
Замена
К. Дуа
️️️️
Р. Секо
67'
Замена
С. Делев
️️️️
М. Шуиар
Замена
Д. Гусейнов
️️️️
Р. Цонев
60'
Замена
P. Borukov
️️️️
T. Yordanov
60'
Желтая карточка
A. Toungara
53'
21'
Желтая карточка
А. Недялков
2'
Желтая карточка
Н. Сонко Сундберг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арда
1
Anatoli Gospodinov
ВР
22
Martin Stoychev
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
6
Plamen Krachunov
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦЗ
80
Лачезар Котев
ОП
7
Aboubacar Toungara
ЦП
33
Ivan Tilev
ЦФ
20
Deyan Lozev
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
99
Tonislav Yordanov
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Лудогорец
21
Симон Слуга
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
17
Сон
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
37
Рик
ПВ
11
Кайо Видаль
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Арда
24
Ivan Dichevski
ВР
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
12
Okezie Prince Ebenezer
ЦЗ
23
Hristo Mitev
ЦЗ
8
Stanislav Dyulgerov
ЦП
99
Preslav Borukov
ЦФ
17
Ivan Kokonov
ЦФ
12
Iliya Yurukov
ЦФ
26
El Mami Tetah
ЦФ
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
6
Педро Наресси
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
4-1-1-4
1
22
6
7
Цонев
3
Сако
80
Котев
7
33
99
91
20
4-1-1-3-1
21
Слуга
17
Сон
16
Витри
19
Сонко Сундберг
3
Недялков
5
Гонсалвеш
24
Пиотровски
11
Видаль
37
Рик
8
Шуиар
12
Секо
7
Цонев
18
Гусейнов
18
Гусейнов
7
Цонев
99
99
99
99
91
17
17
91
33
26
26
33
37
Рик
8
Неделев
8
Неделев
37
Рик
12
Секо
9
Дуа
9
Дуа
12
Секо
11
Видаль
37
Текпетей
37
Текпетей
11
Видаль
8
Шуиар
7
Делев
7
Делев
8
Шуиар
Остались в запасе
Арда
Лудогорец
24
Ivan Dichevski
ВР
12
Okezie Prince Ebenezer
ЦЗ
23
Hristo Mitev
ЦЗ
8
Stanislav Dyulgerov
ЦП
12
Iliya Yurukov
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
22
Сержио Падт
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
6
Педро Наресси
ЦП
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Остались в запасе
24
Ivan Dichevski
ВР
12
Okezie Prince Ebenezer
ЦЗ
23
Hristo Mitev
ЦЗ
8
Stanislav Dyulgerov
ЦП
12
Iliya Yurukov
ЦФ
Остались в запасе
22
Сержио Падт
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
6
Педро Наресси
ЦП
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Главный тренер
Анте Шимунджа
Статистика матча Арда - Лудогорец
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Арда
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Спартак Варна
3 : 2
08.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 14 тур
Арда
2 : 1
02.11.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
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