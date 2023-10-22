Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Орхус
Люнгбю - Орхус: обзор матча 22 октября 2023
Люнгбю
22.10.2023, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Орхус
36'
Т. Бек
51'
Т. Бек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люнгбю - Орхус
90'
+1
Желтая карточка
Н. Поульсен
90'
Желтая карточка
Б. Пикок-Фаррел
Желтая карточка
А. Гудьонсен
89'
86'
Замена
Ф. Брандхоф
️️️️
М. Кнудсен
86'
Замена
T. Anker
️️️️
Ф. Беймо
Желтая карточка
М. Муниеса
85'
Замена
S. Ngabo
️️️️
С. Атли Магнуссон
83'
Замена
G. Mortensen
️️️️
В. Кумадо
83'
Замена
J. Meyer
️️️️
К. Винтер
83'
79'
Замена
Я. Андерсен
️️️️
Э. Кал
64'
Замена
Я. Серра
️️️️
Т. Бек
64'
Замена
Д. Линкс
️️️️
М. Кнустер
Замена
J. Amon
️️️️
М. Ремер
63'
51'
ГОЛ! 0:2!
Т. Бек
Желтая карточка
К. Винтер
36'
36'
ГОЛ! 0:1!
Т. Бек
Пас отдал
М. Андерсон
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Ф. Гиткьяер
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
2
Вилли Кумадо
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
15
Каспер Винтер
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Орхус
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
4
Магнус Кнудсен
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
31
Тобиас Бек
ПВ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Люнгбю
32
Jannich Storch
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
4
Johan Meyer
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
22
Sanders Ngabo
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
11
Jonathan Amon
ЦФ
3
G. Mortensen
ЦФ
14
Lauge Sandgrav
ЦФ
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
4
Tobias Anker
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
18
Матиас Сауэр
ЦП
11
Джифт Линкс
ПВ
13
Янни Серра
ЦФ
3-4-3
1
3
Йенсен
5
Муниеса
2
Кумадо
2
Финнссон
8
Ремер
42
Чуквуани
15
Винтер
9
Гудьонсен
22
Магнуссон
26
Гиткьяер
3-2-3-1-1
1
Пикок-Фаррел
2
Беймо
5
Тингагер
5
Кнустер
14
Мельгор
19
Кал
4
Кнудсен
6
Поульсен
23
Андерсон
31
Бек
9
Мортенсен
15
Винтер
4
4
15
Винтер
22
Магнуссон
22
22
22
Магнуссон
26
Гиткьяер
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
26
Гиткьяер
8
Ремер
11
11
8
Ремер
2
Кумадо
3
3
2
Кумадо
2
Беймо
4
4
2
Беймо
19
Кал
26
Андерсен
26
Андерсен
19
Кал
4
Кнудсен
29
Брандхоф
29
Брандхоф
4
Кнудсен
5
Кнустер
11
Линкс
11
Линкс
5
Кнустер
31
Бек
13
Серра
13
Серра
31
Бек
Остались в запасе
Люнгбю
Орхус
32
Jannich Storch
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
14
Lauge Sandgrav
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
1
Йеспер Хансен
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
19
Юлиус Бек
ЦП
18
Матиас Сауэр
ЦП
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
32
Jannich Storch
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
14
Lauge Sandgrav
ЦФ
Остались в запасе
1
Йеспер Хансен
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
19
Юлиус Бек
ЦП
18
Матиас Сауэр
ЦП
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Люнгбю - Орхус
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Орхус
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Новости команд
Все
Люнгбю
Орхус
«Бранн» – «Орхус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
2024.09.09 16:33
1
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
2022.02.15 15:09
4
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
2022.02.09 15:49
7
Датский «Люнгбю» анонсировал товарищеский матч с ЦСКА
2022.01.03 07:17
«Бранн» – «Орхус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+