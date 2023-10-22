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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Кальяри
Салернитана - Кальяри: обзор матча 22 октября 2023
Салернитана
22.10.2023, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 2
Завершен
Кальяри
86'
Б. Диа
90+4'
Б. Диа (П)
79'
З. Лувумбо
88'
Б. Николас Виола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Салернитана - Кальяри
90'
+5
Желтая карточка
А. Макумбу
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Б. Диа
90'
+4
89'
Желтая карточка
А. Дейола
88'
ГОЛ! 1:2!
Б. Николас Виола
Пас отдал
Э. Шомуродов
ГОЛ! 1:1!
Б. Диа
86'
84'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
З. Лувумбо
80'
Желтая карточка
Г. Цаппа
Желтая карточка
А. Мартегани
79'
79'
ГОЛ! 0:1!
З. Лувумбо
Пас отдал
Я. Янкто
Замена
Л. Чауна
️️️️
А. Кандрева
76'
Замена
М. Леговски
️️️️
Л. Кулибали
76'
74'
Замена
А. Оберт
️️️️
А. Доссена
71'
Желтая карточка
М. Прати
64'
Замена
Я. Янкто
️️️️
Г. Ористанио
Замена
А. Мартегани
️️️️
Г. Кастанос
55'
Желтая карточка
Г. Кастанос
52'
46'
Замена
Г. Цаппа
️️️️
Н. Нандес
46'
Замена
Б. Николас Виола
️️️️
М. Манкосу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
56
Бенуа Костиль
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
20
Григорис Кастанос
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Кальяри
1
Симоне Скуффет
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
18
Маттео Прати
ОП
8
Найтан Нандес
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
45
Антуан Макумбу
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Салернитана
13
Гильермо Очоа
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
6
Матеуш Леговски
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
9
Триванте Стюарт
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
Кальяри
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
23
Борис Радунович
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
20
Сулемана
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
4-4-1-1
56
Костиль
6
Брадарич
17
Фасио
23
Гьембер
2
Маццокки
20
Кастанос
29
Кулибали
18
Маджоре
87
Кандрева
77
Кабрал
22
Диа
3-1-3-1-1
1
Скуффет
13
Доссена
18
Гольданига
3
Ауджелло
18
Прати
8
Нандес
14
Дейола
45
Макумбу
11
Ористанио
11
Лувумбо
29
Кулибали
6
Леговски
6
Леговски
29
Кулибали
20
Кастанос
21
Мартегани
21
Мартегани
20
Кастанос
87
Кандрева
17
Чауна
17
Чауна
87
Кандрева
13
Доссена
33
Оберт
33
Оберт
13
Доссена
8
Нандес
4
Цаппа
4
Цаппа
8
Нандес
11
Ористанио
21
Янкто
21
Янкто
11
Ористанио
5
Манкосу
10
Виола
10
Виола
5
Манкосу
11
Лувумбо
14
Шомуродов
14
Шомуродов
11
Лувумбо
Остались в запасе
Салернитана
Кальяри
13
Гильермо Очоа
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
9
Триванте Стюарт
ЦФ
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
23
Борис Радунович
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
26
Гастон Перейро
АП
37
Андреа Петанья
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
9
Триванте Стюарт
ЦФ
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
Остались в запасе
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
23
Борис Радунович
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
26
Гастон Перейро
АП
37
Андреа Петанья
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Салернитана - Кальяри
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
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