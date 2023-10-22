Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Васко да Гама
Фламенго - Васко да Гама: обзор матча 22 октября 2023
Фламенго
22.10.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 28 тур
1 : 0
Завершен
Васко да Гама
76'
Жерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Васко да Гама
86'
Замена
Х. Луис Родригес
️️️️
П. Энрике
85'
Замена
С. Феррейра
️️️️
Б. Пракседес
Замена
Эвертон
️️️️
Жерсон
85'
Замена
Э. Рибейро
️️️️
Д. Де Арраскаэта
84'
78'
Желтая карточка
П. Паула
ГОЛ! 1:0!
Жерсон
76'
75'
Замена
Жаир
️️️️
З. Габриэл
75'
Замена
Л. Орельяно
️️️️
Д. Пайет
Замена
Л. Араухо
️️️️
Б. Энрике
73'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Педро
64'
33'
Желтая карточка
П. Энрике
Желтая карточка
Ф. Бруно
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Лео
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
23
Зе Габриэл
ОП
27
Паулиньо Паула
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
10
Димитри Пайет
АП
77
Габриэл Пек
ПВ
19
Пабло Вегетти
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
23
Сантос
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
10
Эвертон Рибейро
ЦП
30
Виктор Уго
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Васко да Гама
97
Иван
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
44
Зе Витор
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
77
Эрик Маркус
ЛВ
88
Кауан Баррос
ЦП
8
Жаир
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Лука Орельяно
ПВ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Росси
6
Айртон
15
Бруно
4
Перейра
43
Уэсли
5
Пульгар
29
Майя
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
27
Энрике
9
Педро
3-2-1-3-1
1
Жардим
96
Энрике
3
Лео
6
Питон
17
Медель
23
Зе Габриэл
27
Паула
77
Пек
10
Пайет
25
Пракседес
19
Вегетти
10
Де Арраскаэта
10
Рибейро
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
9
Педро
9
Барбоза
9
Барбоза
9
Педро
27
Энрике
7
Араухо
7
Араухо
27
Энрике
8
Жерсон
7
Эвертон
7
Эвертон
8
Жерсон
96
Энрике
2
Родригес
2
Родригес
96
Энрике
23
Зе Габриэл
8
Жаир
8
Жаир
23
Зе Габриэл
10
Пайет
10
Орельяно
10
Орельяно
10
Пайет
25
Пракседес
11
Феррейра
11
Феррейра
25
Пракседес
Остались в запасе
Фламенго
Васко да Гама
23
Матеус Кунья
ВР
23
Сантос
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
30
Виктор Уго
АП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
97
Иван
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
44
Зе Витор
ЦЗ
88
Кауан Баррос
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
70
Сержио
ЛВ
77
Эрик Маркус
ЛВ
Главный тренер
Вильям Батиста
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
23
Сантос
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
30
Виктор Уго
АП
Остались в запасе
97
Иван
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
44
Зе Витор
ЦЗ
88
Кауан Баррос
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
70
Сержио
ЛВ
77
Эрик Маркус
ЛВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Вильям Батиста
Статистика матча Фламенго - Васко да Гама
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Маракана
Новости команд
Все
Фламенго
Васко да Гама
Агенты игрока «Зенита» отреагировали на информацию о переговорах с «Васко да Гама»
Вчера, 08:55
1
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
23 ноября
2
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
22 ноября
1
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
23 ноября
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
22 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Подтвержден интерес самого богатого клуба Бразилии к капитану «Зенита»
19 ноября
Агенты игрока «Зенита» отреагировали на информацию о переговорах с «Васко да Гама»
Вчера, 08:55
1
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Брагантино» и «Васко да Гамы» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Бразильский клуб хочет подписать Вендела в 2027 году
20 ноября
1
«Зенит» договорился о продаже бразильского защитника
20 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+