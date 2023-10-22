Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Боруссия М
Кельн - Боруссия М: обзор матча 22 октября 2023
Кельн
22.10.2023, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Боруссия М
9'
Ф. Кайнц (П)
77'
Ф. Кайнц (П)
90+1'
Л. Вальдшмидт
64'
Н. Эльведи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Боруссия М
90'
+5
Желтая карточка
Д. Скалли
ГОЛ! 3:1!
Л. Вальдшмидт
Пас отдал
Д. Хусейнбашич
90'
+1
Замена
Д. Хусейнбашич
️️️️
Ф. Кайнц
88'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Д. Зелке
88'
79'
Замена
Джордан
️️️️
Т. Чванчара
79'
Замена
Н. Н'Гуму
️️️️
А. Плеа
79'
Замена
Р. Хак
️️️️
Ф. Онора
Замена
Л. Килиан
️️️️
Т. Хюберс
79'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Кайнц
77'
74'
Желтая карточка
М. Николас
Замена
Ф. Алиду
️️️️
Л. Майна
73'
70'
Красная карточка
К. Коне
64'
ГОЛ! 1:1!
Н. Эльведи
Пас отдал
Ф. Онора
46'
Замена
Р. Райц
️️️️
Ф. Нойхаус
46'
Замена
Д. Скалли
️️️️
Л. Нец
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Кайнц
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
21
Деян Любичич
ОП
5
Эрик Мартель
ОП
37
Линтон Майна
ПВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Кельн
44
Matthias Köbbing
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
10
Матиас Олесен
ЦП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
21
Рокко Райц
ЦП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Джордан
ЦФ
4-2-2-2
1
Швабе
23
Пакярада
4
Хюберс
24
Хабот
29
Карстенсен
21
Любичич
5
Мартель
11
Кайнц
37
Майна
9
Зелке
7
Вальдшмидт
4-1-2-1-2
1
Николас
30
Эльведи
5
Фридрих
8
Вебер
25
Нец
5
Вайгль
10
Нойхаус
17
Коне
9
Онора
14
Плеа
70
Чванчара
4
Хюберс
15
Килиан
15
Килиан
4
Хюберс
11
Кайнц
23
Хусейнбашич
23
Хусейнбашич
11
Кайнц
37
Майна
17
Алиду
17
Алиду
37
Майна
9
Зелке
27
Тиггес
27
Тиггес
9
Зелке
25
Нец
29
Скалли
29
Скалли
25
Нец
10
Нойхаус
21
Райц
21
Райц
10
Нойхаус
9
Онора
25
Хак
25
Хак
9
Онора
14
Плеа
11
Н'Гуму
11
Н'Гуму
14
Плеа
70
Чванчара
9
Джордан
9
Джордан
70
Чванчара
Остались в запасе
Кельн
Боруссия М
44
Matthias Köbbing
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
23
Ян Ольшовски
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
44
Matthias Köbbing
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Кельн - Боруссия М
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Новости команд
Все
Кельн
Боруссия М
Бундеслига: шансы «Кельна» и «Эльферсберга» на победу в матче 11-го тура
10:12
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:25
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
Бундеслига: шансы «Кельна» и «Эльферсберга» на победу в матче 11-го тура
10:12
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:25
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+