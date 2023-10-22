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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Крылья Советов
Зенит - Крылья Советов: обзор матча 22 октября 2023
Зенит
22.10.2023, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Крылья Советов
53'
Вендел
80'
Вендел
90+5'
А. Мостовой
90+8'
Р. Ежов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Крылья Советов
90'
+8
ГОЛ! 3:1!
Р. Ежов
Пас отдал
Г. Бейл
ГОЛ! 3:0!
А. Мостовой
Пас отдал
А. Ерохин
90'
+5
Замена
Д. Кейрос
️️️️
Клаудиньо
89'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Вендел
89'
86'
Замена
В. Хубулов
️️️️
Б. Гарре
Замена
В. Изидор
️️️️
М. Кассьерра
86'
83'
Замена
Г. Зотов
️️️️
Д. Иванисеня
ГОЛ! 2:0!
Вендел
Пас отдал
Д. Сантос
80'
Замена
В. Караваев
️️️️
Г. Мантуан
78'
Замена
А. Мостовой
️️️️
И. Сергеев
77'
Травма
Г. Мантуан
76'
75'
Желтая карточка
Р. Ежов
73'
Замена
В. Писарский
️️️️
Н. Рассказов
73'
Замена
Р. Ежов
️️️️
Н. Салтыков
Желтая карточка
И. Сергеев
58'
ГОЛ! 1:0!
Вендел
Пас отдал
И. Сергеев
53'
36'
Желтая карточка
Н. Рассказов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ПЗ
31
Густаво Мантуан
ЛП
5
Вильмар Барриос
ОП
33
Клаудиньо
АП
8
Вендел
ПП
33
Иван Сергеев
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛП
8
Максим Витюгов
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
7
Бенхамин Гарре
АП
15
Николай Рассказов
ПП
11
Амар Рахманович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
8
Александр Коваленко
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
18
Артем Соколов
АП
29
Роман Ежов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Адамов
3
Дуглас Сантос
28
Алип
5
Родригао
16
Эракович
5
Барриос
31
Мантуан
8
Вендел
33
Клаудиньо
9
Кассьерра
33
Сергеев
4-1-3-1-1
1
Овсянников
23
Бейл
3
Солдатенков
4
Евгеньев
4
Горшков
8
Витюгов
15
Рассказов
21
Иванисеня
14
Салтыков
7
Гарре
11
Рахманович
31
Мантуан
15
Караваев
15
Караваев
31
Мантуан
33
Клаудиньо
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
33
Клаудиньо
8
Вендел
21
Ерохин
21
Ерохин
8
Вендел
33
Сергеев
77
Мостовой
77
Мостовой
33
Сергеев
9
Кассьерра
18
Изидор
18
Изидор
9
Кассьерра
21
Иванисеня
31
Зотов
31
Зотов
21
Иванисеня
7
Гарре
8
Хубулов
8
Хубулов
7
Гарре
14
Салтыков
29
Ежов
29
Ежов
14
Салтыков
15
Рассказов
77
Писарский
77
Писарский
15
Рассказов
Остались в запасе
Зенит
Крылья Советов
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
18
Артем Соколов
АП
73
Владислав Шитов
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
Остались в запасе
1
Иван Ломаев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
18
Артем Соколов
АП
73
Владислав Шитов
ЦФ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Зенит - Крылья Советов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев
Константин Шаламберидзе
Дополнительные помощники:
VAR – Роман Галимов; AVAR – Виталий Мешков
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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