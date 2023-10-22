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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Алания
Волгарь - Алания: обзор матча 22 октября 2023
Волгарь
22.10.2023, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Алания
34'
Д. Кленкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волгарь - Алания
90'
+1
Замена
Р. Дауров
️️️️
З. Тарба
Замена
К. Фольмер
️️️️
Д. Ткачук
90'
Замена
А. Гилязетдинов
️️️️
Д. Кленкин
90'
85'
Замена
Х. Норчаев
️️️️
В. Царукян
84'
Замена
А. Засеев
️️️️
А. Чочиев
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
Д. Лесников
82'
Замена
А. Анисимов
️️️️
Н. Маляров
79'
78'
Замена
Д. Кобесов
️️️️
А. Хабалов
78'
Замена
И. Машуков
️️️️
Б. Гурциев
68'
Желтая карточка
А. Хабалов
38'
Желтая карточка
Д. Шавлохов
ГОЛ! 1:0!
Д. Кленкин
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
6
Заур Тарба
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
80
Валерий Царукян
АП
11
Алан Чочиев
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
Волгарь
86
Николай Рыбиков
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
21
Денис Пушкарев
ЦФ
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
13
Азамат Засеев
ОП
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
4-2-2-2
81
Смирнов
28
Прошкин
43
Шайхтдинов
22
Хомуха
55
Шляков
4
Кленкин
7
Маляров
31
Ткачук
23
Ушатов
75
Жамалетдинов
17
Лесников
3-1-3-3
23
Натабашвили
44
Сухорученко
15
Плиев
30
Шавлохов
6
Тарба
7
Гурциев
99
Гиоргобиани
15
Хабалов
11
Чочиев
80
Царукян
57
Кротов
7
Маляров
17
Анисимов
17
Анисимов
7
Маляров
31
Ткачук
9
Фольмер
9
Фольмер
31
Ткачук
17
Лесников
20
Полубояринов
20
Полубояринов
17
Лесников
4
Кленкин
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
4
Кленкин
11
Чочиев
13
Засеев
13
Засеев
11
Чочиев
6
Тарба
17
Дауров
17
Дауров
6
Тарба
15
Хабалов
10
Кобесов
10
Кобесов
15
Хабалов
7
Гурциев
14
Машуков
14
Машуков
7
Гурциев
80
Царукян
18
Норчаев
18
Норчаев
80
Царукян
Остались в запасе
Волгарь
Алания
86
Николай Рыбиков
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
21
Денис Пушкарев
ЦФ
25
Ростислав Солдатенко
ВР
88
Михаил Бакаев
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
86
Николай Рыбиков
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
21
Денис Пушкарев
ЦФ
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
88
Михаил Бакаев
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Волгарь - Алания
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Волгарь
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Волгарь
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2 : 0
08.11.2026
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Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
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Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Карпов
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
Дмитрий Семенов (Петрозаводск)
Андрей Филипкин (Екатеринбург)
Резервный судья:
Ваге Чичилян (Московская область)
Делегат:
Филипп Яковлев (Москва)
Инспектор:
Юрий Князев (Курск)
Стадион:
Центральный
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