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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Аустрия К
Рапид - Аустрия К: обзор матча 22 октября 2023
Рапид
22.10.2023, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 11 тур
2 : 3
Завершен
Аустрия К
11'
Г. Бургшталлер
90+7'
Л. Кверфельд
60'
С. Карвейна
65'
С. Карвейна
75'
A. Sky Schwarz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Аустрия К
ГОЛ! 2:3!
Л. Кверфельд
Пас отдал
Л. Гргич
90'
+7
90'
+1
Замена
Н. Джорич
️️️️
К. Гезос
Желтая карточка
М. Хофманн
86'
Замена
М. Освальд
️️️️
Н. Саттльбергер
83'
75'
ГОЛ! 1:3!
A. Sky Schwarz
Пас отдал
С. Карвейна
Замена
Л. Гргич
️️️️
Р. Кершбаум
71'
Замена
А. Байич
️️️️
М. Груль
71'
67'
Желтая карточка
Н. Виммер
65'
ГОЛ! 1:2!
С. Карвейна
Пас отдал
К. Верницниг
61'
Замена
A. Sky Schwarz
️️️️
С. Бонна
61'
Замена
Ф. Яриц
️️️️
Й. Арвейлер
60'
ГОЛ! 1:1!
С. Карвейна
Пас отдал
Й. Арвейлер
46'
Желтая карточка
Й. Арвейлер
Желтая карточка
М. Груль
37'
ГОЛ! 1:0!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
Н. Кюн
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
24
Николас Саттльбергер
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
19
Николас Кюн
ЦП
18
Маттиас Зайдль
ЦП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
11
Рико Бенателли
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
30
Синан Карвейна
ПВ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
13
Торстен Шик
ЦП
8
Лукас Гргич
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
12
Анте Байич
ПП
9
Fally Mayulu
ЦФ
Аустрия К
30
David Puntigam
ВР
48
Янник Робач
ЦЗ
4
Никола Джорич
ЦЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
11
Aaron Sky Schwarz
ЦП
3-5-1-1
1
Хедл
21
Касанвирьо
28
Хофманн
14
Кверфельд
23
Ауэр
5
Кершбаум
19
Кюн
18
Зайдль
24
Саттльбергер
18
Груль
9
Бургшталлер
3-3-2-1-1
13
Менцель
8
Гезос
31
Марер
37
Виммер
2
Бонна
81
Гемичибаши
33
Шумахер
11
Бенателли
24
Верницниг
30
Карвейна
9
Арвейлер
5
Кершбаум
8
Гргич
8
Гргич
5
Кершбаум
24
Саттльбергер
28
Освальд
28
Освальд
24
Саттльбергер
18
Груль
12
Байич
12
Байич
18
Груль
8
Гезос
4
Джорич
4
Джорич
8
Гезос
9
Арвейлер
7
Яриц
7
Яриц
9
Арвейлер
2
Бонна
11
11
2
Бонна
Остались в запасе
Рапид
Аустрия К
25
Пауль Гартлер
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
13
Торстен Шик
ЦП
9
Fally Mayulu
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
30
David Puntigam
ВР
48
Янник Робач
ЦЗ
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
13
Торстен Шик
ЦП
9
Fally Mayulu
ЦФ
Остались в запасе
30
David Puntigam
ВР
48
Янник Робач
ЦЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Рапид - Аустрия К
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
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Аустрия К
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