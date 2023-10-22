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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Брондбю
Рандерс - Брондбю: обзор матча 22 октября 2023
Рандерс
22.10.2023, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Брондбю
34'
Л. Кулибали
59'
С. Одей
31'
Й. Радошевич
81'
М. Дивкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рандерс - Брондбю
90'
+2
Замена
К. Менса
️️️️
Ш. Клайбер
Замена
Э. Агиири
️️️️
Ф. Бундгор
88'
Желтая карточка
Д. Бьоркенгрен
83'
82'
Замена
Х. Хеггхейм
️️️️
К. Тшиемб
81'
ГОЛ! 2:2!
М. Дивкович
Пас отдал
К. Тшиемб
Замена
О. Ольсен
️️️️
М. Каллесе
78'
Замена
А. Камара
️️️️
С. Одей
78'
Замена
М. Педерсен
️️️️
Л. Кулибали
78'
77'
Желтая карточка
Ф. Алвес
72'
Желтая карточка
К. Тшиемб
69'
Замена
О. Швартау
️️️️
М. Квистгарден
69'
Замена
Ю. Сузуки
️️️️
Д. Васс
Замена
M. Albaek
️️️️
С. Нордли
63'
ГОЛ! 2:1!
С. Одей
Пас отдал
С. Нордли
59'
Желтая карточка
С. Нордли
49'
ГОЛ! 1:1!
Л. Кулибали
Пас отдал
Д. Бьоркенгрен
34'
31'
ГОЛ! 0:1!
Й. Радошевич
27'
Желтая карточка
Я. Расмуссен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ПЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
11
Филип Бундгор
ЛВ
28
Лассо Кулибали
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
6
Джон Бьоркенгрен
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Брондбю
1
Патрик Пенц
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Николай Валлис
АП
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Рандерс
28
Вильям Каструп
ЛЗ
13
Оливер Ольсен
ЦЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
21
Эрнест Агиири
ЛВ
7
Мустафа Иса
ЛВ
12
Миккель Педерсен
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
99
Клемент Бишофф
ЦП
17
Матиас Греве
АП
14
Юито Сузуки
АП
29
Оскар Швартау
ЦФ
3-3-2-2
30
Карльгрен
7
Каллесе
3
Хег
15
Копплин
28
Кулибали
6
Энггор
6
Бьоркенгрен
11
Бундгор
7
Нордли
4
Даммерс
98
Одей
4-2-1-3
1
Пенц
2
Клайбер
14
Расмуссен
5
Тшиемб
32
Алвес
5
Радошевич
10
Васс
7
Валлис
24
Дивкович
30
Квистгарден
10
Омойджуанфо
7
Каллесе
13
Ольсен
13
Ольсен
7
Каллесе
28
Кулибали
12
Педерсен
12
Педерсен
28
Кулибали
7
Нордли
17
17
7
Нордли
11
Бундгор
21
Агиири
21
Агиири
11
Бундгор
98
Одей
45
Камара
45
Камара
98
Одей
5
Тшиемб
5
Хеггхейм
5
Хеггхейм
5
Тшиемб
2
Клайбер
14
Менса
14
Менса
2
Клайбер
10
Васс
14
Сузуки
14
Сузуки
10
Васс
30
Квистгарден
29
Швартау
29
Швартау
30
Квистгарден
Остались в запасе
Рандерс
Брондбю
28
Вильям Каструп
ЛЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
7
Мустафа Иса
ЛВ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
99
Клемент Бишофф
ЦП
17
Матиас Греве
АП
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
28
Вильям Каструп
ЛЗ
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
7
Мустафа Иса
ЛВ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
99
Клемент Бишофф
ЦП
17
Матиас Греве
АП
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Рандерс - Брондбю
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Брондбю
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
- : -
06.12.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
1 : 1
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
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