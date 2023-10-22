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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Клермон
Лион - Клермон: обзор матча 22 октября 2023
Лион
22.10.2023, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 2
Завершен
Клермон
52'
Ф. Ожье (АГ)
10'
М. Чам
35'
Й. Маньин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Клермон
90'
+7
Желтая карточка
Д. Мори
90'
+6
Желтая карточка
Э. Рашани
86'
Желтая карточка
А. Сейду
85'
Замена
А. Сейду
️️️️
М. Кофрие
84'
Замена
М. Зеффан
️️️️
Д. Аллевина
Замена
С. Кумбеди
️️️️
Энрике
83'
81'
Замена
Б. Бутобба
️️️️
М. Чам
69'
Замена
Э. Рашани
️️️️
М. Гоналон
68'
Замена
Х. Кейта
️️️️
Й. Маньин
Замена
М. Бальде
️️️️
Жеффиньо
68'
Желтая карточка
К. Толиссо
67'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Ф. Ожье
52'
Замена
К. Толиссо
️️️️
Р. Шерки
46'
Замена
Э. Нуама
️️️️
П. Акуоку
46'
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Ожье
35'
ГОЛ! 0:2!
Й. Маньин
Пас отдал
М. Кофрие
Желтая карточка
Энрике
32'
22'
Желтая карточка
Й. Гастьен
Желтая карточка
Д. Ловрен
19'
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Чам
Пас отдал
Ш. Николсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
17
Энрике
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
47
Жеффиньо
ЛВ
22
Клинтон Мата
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Райан Шерки
АП
6
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Клермон
1
Диав Мори
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
6
Йоан Маньин
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
70
Мухаммед Чам
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Лион
1
Реми Риу
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
8
Корентен Толиссо
ЦП
14
Махамаду Диавара
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Клермон
16
Массамба Н'Диайе
ВР
36
Алиду Сейду
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
8
Хабиб Кейта
ЦП
24
Stan Berkani
ЦП
92
Айман Маурер
АП
98
Билал Бутобба
ПВ
99
Грейон Кюи
ЦФ
3-4-2-1
1
Лопеш
17
Энрике
15
О'Брайен
6
Ловрен
22
Мата
24
Акуоку
8
Какере
6
Мэйтленд-Найлс
47
Жеффиньо
10
Шерки
91
Ляказетт
4-3-1-1-1
1
Мори
5
Кофрие
25
Конате
21
Ожье
3
Пельмар
25
Гоналон
6
Маньин
25
Гастьен
26
Аллевина
70
Чам
11
Николсон
17
Энрике
26
Кумбеди
26
Кумбеди
17
Энрике
10
Шерки
8
Толиссо
8
Толиссо
10
Шерки
24
Акуоку
7
Нуама
7
Нуама
24
Акуоку
47
Жеффиньо
17
Бальде
17
Бальде
47
Жеффиньо
5
Кофрие
36
Сейду
36
Сейду
5
Кофрие
26
Аллевина
2
Зеффан
2
Зеффан
26
Аллевина
6
Маньин
8
Кейта
8
Кейта
6
Маньин
25
Гоналон
19
Рашани
19
Рашани
25
Гоналон
70
Чам
98
Бутобба
98
Бутобба
70
Чам
Остались в запасе
Лион
Клермон
1
Реми Риу
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Махамаду Диавара
ЦП
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
16
Массамба Н'Диайе
ВР
24
Stan Berkani
ЦП
92
Айман Маурер
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Махамаду Диавара
ЦП
9
Тино Кадевере
ЦФ
Остались в запасе
16
Массамба Н'Диайе
ВР
24
Stan Berkani
ЦП
92
Айман Маурер
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Лион - Клермон
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 12 тур
Лион
- : -
29.11.2026
Монако
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
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