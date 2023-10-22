Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Радомяк - Корона
Радомяк - Корона: обзор матча 22 октября 2023
Радомяк
22.10.2023, воскресенье, 13:30
Польша. Экстракласа, 12 тур
1 : 1
Завершен
Корона
63'
Ф. Кастаньеда
71'
R. Deaconu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Радомяк - Корона
Желтая карточка
L.
90'
+2
90'
+2
Замена
D. Takac
️️️️
M. Remacle
81'
Желтая карточка
B. Kwiecień
Замена
L. Rocha
️️️️
Ф. Кастаньеда
79'
Замена
R. Rossi
️️️️
E. Semedo
75'
Замена
L.
️️️️
C. Donis
75'
71'
ГОЛ! 1:1!
R. Deaconu
Пас отдал
М. Годиньо
70'
Замена
R. Deaconu
️️️️
M. Czyżycki
70'
Замена
B. Kwiecień
️️️️
Y. Hofmeister
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кастаньеда
Пас отдал
R. Wolski
63'
Желтая карточка
J. Grzesik
13'
Желтая карточка
R. Wolski
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Радомяк
75
Майк Сестор
ВР
22
Альберт Посиадала
ВР
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
13
Jan Grzesik
ЦП
27
Rafał Wolski
ЦП
28
Michał Kaput
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
8
Luizao
ЦП
9
Pedro Henrique
ЦФ
32
Франк Кастаньеда
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
44
Доминик Затор
ЦЗ
66
Miłosz Trojak
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
9
Евгений Шикавка
ЦП
18
Yoav Hofmeister
ЦП
8
Martin Remacle
ЦП
98
Mateusz Czyżycki
ЦП
10
Nono
ЦФ
5
Marius Briceag
ЦФ
4
Piotr Malarczyk
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Радомяк
12
Кшиштоф Баковски
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
14
Damian Jakubik
ЦЗ
29
Raphael Rossi
ЦЗ
21
Jakub Snopczyński
ЦП
11
Daniel Pik
ЦП
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
9
Leândro
ЦФ
Корона
87
Rafal Mamla
ВР
94
Bartosz Kwiecień
ЦЗ
6
Jacek Podgórski
ЦЗ
14
Radosław Turek
ЦП
70
Ronaldo Deaconu
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
17
D. Takac
ЦФ
1-5-3
75
Сестор
33
27
28
77
8
13
70
32
Кастаньеда
9
3-4-3
1
Деконски
28
Годиньо
66
44
Затор
18
8
98
9
Шикавка
4
5
10
70
29
29
70
32
Кастаньеда
45
45
32
Кастаньеда
77
9
9
77
18
94
94
18
98
70
70
98
8
17
17
8
Остались в запасе
Радомяк
Корона
12
Кшиштоф Баковски
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
14
Damian Jakubik
ЦЗ
21
Jakub Snopczyński
ЦП
11
Daniel Pik
ЦП
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
87
Rafal Mamla
ВР
6
Jacek Podgórski
ЦЗ
14
Radosław Turek
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
Главный тренер
Камил Кузера
Остались в запасе
12
Кшиштоф Баковски
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
14
Damian Jakubik
ЦЗ
21
Jakub Snopczyński
ЦП
11
Daniel Pik
ЦП
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
Остались в запасе
87
Rafal Mamla
ВР
6
Jacek Podgórski
ЦЗ
14
Radosław Turek
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
Главный тренер
Константин Гылкэ
Главный тренер
Камил Кузера
Статистика матча Радомяк - Корона
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Радомяк
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
Висла Плоцк
1 : 0
19.10.2026
Радомяк
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Новости команд
Все
Радомяк
Корона
Роналдо назвал футболиста, который играет лучше, чем он
2025.02.21 11:22
1
В Польше вратарь забил гол ударом от своих ворот
2024.04.02 18:06
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
2017.12.12 09:42
«Ростов» отдал форварда в аренду польской «Короне»
2017.06.19 10:28
4
Верховцов стал игроком «Короны»
2016.01.31 10:53
1
В Польше вратарь забил гол ударом от своих ворот
2024.04.02 18:06
Роналдо назвал футболиста, который играет лучше, чем он
2025.02.21 11:22
1
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
2017.12.12 09:42
«Ростов» отдал форварда в аренду польской «Короне»
2017.06.19 10:28
4
Верховцов стал игроком «Короны»
2016.01.31 10:53
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+