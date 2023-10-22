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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Полесье
Ворскла - Полесье: обзор матча 22 октября 2023
Ворскла
22.10.2023, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
0 : 3
Завершен
Полесье
37'
Б. Кушниренко (П)
54'
Б. Макуана
90+2'
Д. Шастал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ворскла - Полесье
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
Д. Шастал
Красная карточка
Д. Хрипчук
90'
Желтая карточка
Р. Степанюк
75'
74'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Б. Макуана
67'
Замена
Д. Шастал
️️️️
Ариэлсон
Замена
Ф. Родригес
️️️️
В. Корниенко
64'
54'
ГОЛ! 0:2!
Б. Макуана
Пас отдал
Ариэлсон
46'
Замена
В. Грицук
️️️️
Б. Крушинский
44'
Желтая карточка
А. Смоляков
38'
Желтая карточка
Б. Кушниренко
37'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Кушниренко
Желтая карточка
А. Скляр
22'
Желтая карточка
А. Челядин
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
29
Андрей Бацула
ЛЗ
74
Tiago Santana
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
7
Руслан Степанюк
ОП
38
Артем Челядин
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Полесье
71
Денис Бойко
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
59
Артем Козак
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
99
Ариэлсон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
95
Фелипе Родригес
ПЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
58
Mykyta Odentsov
ЦП
43
Владислав Островский
ЦФ
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
13
Владислав Шаповал
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
22
Василий Грицук
ЦП
24
Мозес Джарджу
ЦП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
4-2-2-2
77
Исенко
29
Бацула
74
18
Павлюк
9
Корниенко
7
Степанюк
38
Челядин
44
Пердута
6
Скляр
14
Кане
30
Нестеренко
3-2-3-2
71
Бойко
44
Чоботенко
77
Кушниренко
55
Крушинский
4
Кравченко
29
Смоляков
31
Шабанов
59
Козак
37
99
Ариэлсон
2
Макуана
9
Корниенко
95
Родригес
95
Родригес
9
Корниенко
2
Макуана
3
Тэйлор
3
Тэйлор
2
Макуана
55
Крушинский
22
Грицук
22
Грицук
55
Крушинский
99
Ариэлсон
7
Шастал
7
Шастал
99
Ариэлсон
Остались в запасе
Ворскла
Полесье
23
Александр Домолега
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
58
Mykyta Odentsov
ЦП
43
Владислав Островский
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
13
Владислав Шаповал
ЦЗ
24
Мозес Джарджу
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
77
D. Yanakov
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
58
Mykyta Odentsov
ЦП
43
Владислав Островский
ЦФ
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
13
Владислав Шаповал
ЦЗ
24
Мозес Джарджу
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
77
D. Yanakov
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Ворскла - Полесье
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Полесье
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
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