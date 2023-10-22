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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Расинг де Феррол - Эльденсе
Расинг де Феррол - Эльденсе: обзор матча 22 октября 2023
Расинг де Феррол
22.10.2023, воскресенье, 15:00
Испания. Сегунда, 12 тур
1 : 1
Завершен
Эльденсе
60'
Э. Пена
81'
Э. Сальседо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг де Феррол - Эльденсе
81'
ГОЛ! 1:1!
Э. Сальседо
Пас отдал
С. Ортуньо
74'
Замена
Э. Сальседо
️️️️
Ф. Андоне
73'
Желтая карточка
Д. Думич
Замена
S. Merino
️️️️
А. Хименес
71'
Замена
Ф. Мансанара
️️️️
Х. Сене
71'
64'
Замена
️️️️
И. Чапела
Замена
️️️️
Э. Пена
61'
ГОЛ! 1:0!
Э. Пена
Пас отдал
К. Висенте
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
7
Карлос Висенте
ЦП
8
Хесус Берналь
ЦП
15
Давид Кастро
ЦФ
16
Мойсес Дельгадо
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
8
Эбер Пена
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Эльденсе
58
Андони Субиаурре
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
21
Марк Матеу
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
2
Тони Абад
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Расинг де Феррол
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
8
Alex López
ЦП
2
Серхио Куберо
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
16
Фран Мансанара
ЦФ
Эльденсе
1
Альваро Асевес
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
10
Christian Montes
ЦП
15
Мигель Мари
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
5
Марк-Оливье Дуэ
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
2-2-5
13
2
Дельмас
14
7
Висенте
8
Берналь
10
Сене
14
Лосада
20
Хименес
8
Пена
16
Дельгадо
1-3-5
58
Субиаурре
4
Думич
21
Матеу
17
18
Ортуньо
9
6
Эрнандес
21
24
Чапела
7
Андоне
20
Хименес
9
9
20
Хименес
10
Сене
16
Мансанара
16
Мансанара
10
Сене
7
Андоне
10
Сальседо
10
Сальседо
7
Андоне
Остались в запасе
Расинг де Феррол
Эльденсе
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
2
Серхио Куберо
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
1
Альваро Асевес
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
10
Christian Montes
ЦП
15
Мигель Мари
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
5
Марк-Оливье Дуэ
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Остались в запасе
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
2
Серхио Куберо
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
Остались в запасе
1
Альваро Асевес
ВР
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
10
Christian Montes
ЦП
15
Мигель Мари
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
5
Марк-Оливье Дуэ
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Статистика матча Расинг де Феррол - Эльденсе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
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