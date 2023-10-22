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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Альбасете - Спортинг
Альбасете - Спортинг: обзор матча 22 октября 2023
Альбасете
22.10.2023, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 12 тур
1 : 3
Завершен
Спортинг
86'
Х. Сильва
34'
В. Кампусано
49'
Г. Кампос
84'
Х. Хассан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альбасете - Спортинг
ГОЛ! 1:3!
Х. Сильва
86'
84'
ГОЛ! 0:3!
Х. Хассан
83'
Замена
К. Искьердос
️️️️
A. Pascanu
83'
Замена
P. Garcia
️️️️
В. Кампусано
Замена
Х. Сильва
️️️️
J. Alonso
78'
Замена
А. Пачеко
️️️️
A. Medina Delgado
74'
Желтая карточка
А. Килес
73'
71'
Замена
Х. Хассан
️️️️
У. Джурджевич
65'
Замена
Д. Варан
️️️️
Д. Кейпо
Замена
А. Килес
️️️️
Д. Эскриче
65'
Замена
И. Марин
️️️️
Х. Антонио Рос
65'
64'
Замена
Г. Росас
️️️️
I. Mendez
49'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кампос
47'
Желтая карточка
П. Инсуа
41'
Желтая карточка
I. Mendez
34'
ГОЛ! 0:1!
В. Кампусано
Желтая карточка
A. Medina Delgado
21'
Желтая карточка
Х. Антонио Рос
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альбасете
13
Bernabé Barragán
ВР
17
Julio Alonso
ЦЗ
37
Хуан Антонио Рос
ЦП
14
Ману Фустер
ЦП
30
Дани Эскриче
ЦФ
2
Карлос Исаак
ЦФ
2
Mohammed Djetei
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
7
Juanma García
ЦФ
14
R. Rodriguez
ЦФ
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
11
Дани Кейпо
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
7
Гаспар Кампос
ЦП
5
A. Pascanu
ЦФ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Альбасете
13
Диего Альтубе
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
29
Luis Roldán
ЦП
6
Антонио Пачеко
ЦП
9
Альберто Килес
ЦФ
15
Toni Datković
ЦФ
19
S. Shashoua
ЦФ
12
Игинио Марин
ЦФ
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
2
Enol Coto
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
40
Джонатан Варан
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
6
Начо Мартин
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
31
Marcos Fernández
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
21
Фран Вильяльба
ЦФ
1-2-5
13
17
37
Рос
14
Фустер
5
4
14
7
2
3-2-1-4
1
Янес
44
Пьер
44
Инсуа
3
Анхель
16
Меса
7
Кампос
11
Кейпо
32
Джурджевич
9
Кампусано
28
5
17
33
Сильва
33
Сильва
17
4
6
Пачеко
6
Пачеко
4
30
Эскриче
9
Килес
9
Килес
30
Эскриче
37
Рос
12
Марин
12
Марин
37
Рос
5
24
Искьердос
24
Искьердос
5
28
2
Росас
2
Росас
28
11
Кейпо
40
Варан
40
Варан
11
Кейпо
32
Джурджевич
23
Хассан
23
Хассан
32
Джурджевич
9
Кампусано
3
3
9
Кампусано
Остались в запасе
Альбасете
Спортинг
13
Диего Альтубе
ВР
29
Luis Roldán
ЦП
15
Toni Datković
ЦФ
19
S. Shashoua
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
2
Enol Coto
ЦЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
6
Начо Мартин
ЦП
31
Marcos Fernández
ЦФ
21
Фран Вильяльба
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
13
Диего Альтубе
ВР
29
Luis Roldán
ЦП
15
Toni Datković
ЦФ
19
S. Shashoua
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
2
Enol Coto
ЦЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
6
Начо Мартин
ЦП
31
Marcos Fernández
ЦФ
21
Фран Вильяльба
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Альбасете - Спортинг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Альбасете
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
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Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
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