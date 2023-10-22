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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Ивердон
Люцерн - Ивердон: обзор матча 22 октября 2023
Люцерн
22.10.2023, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Ивердон
23'
П. Дорн
71'
С. Шадер
70'
Б. Кеспедес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Ивердон
Желтая карточка
М. Фридек
90'
+5
90'
Замена
М. Родригеш
️️️️
А. Сотье
Замена
Н. Хаас
️️️️
А. Яшари
88'
Замена
Т. Клидже
️️️️
Л. Виллигер
88'
Желтая карточка
А. Яшари
80'
Замена
Я. Кадак
️️️️
М. Майер
76'
ГОЛ! 2:1!
С. Шадер
Пас отдал
П. Дорн
71'
70'
ГОЛ! 1:1!
Б. Кеспедес
Пас отдал
В. Тасар
Замена
С. Шадер
️️️️
Т. Оку
69'
63'
Замена
Б. Кеспедес
️️️️
А. Лусиф
61'
Желтая карточка
Д. Дель Фабро
ГОЛ! 1:0!
П. Дорн
Пас отдал
М. Фридек
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
2
Severin Ottiger
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
30
Ардон Яшари
ОП
17
Мартин Фридек
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Тедди Оку
ЦФ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Ивердон
22
Kevin Martin
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
6
William Le Pogam
ЦЗ
12
Айтем Лусиф
ЦЗ
71
Breston Malula
ЦЗ
32
Антони Сотье
ПЗ
27
Варол Тасар
ПП
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
18
Аймен Махиус
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Люцерн
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
26
Якуб Кадак
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Ивердон
1
Себастьян Бреза
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
19
Мауро Родригеш
ЛВ
4
Доминик Корнесс
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лорец
2
6
Симани
14
Жакес
20
Дорн
30
Яшари
17
Фридек
16
Белоко
7
Майер
27
Виллигер
10
Оку
3-2-1-4
22
6
12
Лусиф
71
32
Сотье
4
Дель Фабро
27
Тасар
28
18
Махиус
11
Лунгойи
23
7
Майер
26
Кадак
26
Кадак
7
Майер
30
Яшари
32
Хаас
32
Хаас
30
Яшари
10
Оку
69
Шадер
69
Шадер
10
Оку
27
Виллигер
18
Клидже
18
Клидже
27
Виллигер
12
Лусиф
10
Кеспедес
10
Кеспедес
12
Лусиф
32
Сотье
19
Родригеш
19
Родригеш
32
Сотье
Остались в запасе
Люцерн
Ивердон
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
19
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
1
Себастьян Бреза
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
4
Доминик Корнесс
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Остались в запасе
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
17
Кевин Спадануда
ЛВ
19
Дарио Ульрих
ПВ
90
Vaso Vasic
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
4
Доминик Корнесс
ЦП
18
Nehemie Lusuena
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Марко Шеллибаум
Статистика матча Люцерн - Ивердон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Ивердон
Швейцария. Кубок, 1/2 финала
Ивердон
0 : 2
19.04.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Ивердон
3 : 2
22.05.2025
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Винтертур
2 : 2
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Швейцария. Суперлига, 3 тур
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