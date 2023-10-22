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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Химки
КАМАЗ - Химки: обзор матча 22 октября 2023
КАМАЗ
22.10.2023, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Химки
81'
В. Пальцев
85'
В. Пальцев
39'
А. Руденко
59'
Б. Магомедов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Химки
Желтая карточка
В. Пальцев
86'
Замена
Р. Защепкин
️️️️
Д. Таликин
86'
86'
Замена
Л. Скворцов
️️️️
А. Архипов
86'
Замена
И. Садыгов
️️️️
А. Мохаммад
ГОЛ! 2:2!
В. Пальцев
85'
ГОЛ! 1:2!
В. Пальцев
81'
Замена
Г. Борисенко
️️️️
А. Укомский
77'
71'
Желтая карточка
И. Берковский
66'
Замена
А. Архипов
️️️️
А. Руденко
66'
Замена
И. Берковский
️️️️
Б. Магомедов
59'
ГОЛ! 0:2!
Б. Магомедов
Желтая карточка
В. Почивалин
56'
39'
ГОЛ! 0:1!
А. Руденко
26'
Замена
А. Мохаммад
️️️️
А. Кулишев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
5
Савелий Ратников
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
33
Борис Фартуна
АП
78
Руслан Куль
ПВ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
32
Сергей Терехов
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
21
Павел Горелов
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
90
Григорий Борисенко
ПВ
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
76
Максим Гаврилов
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
17
Илья Берковский
АП
77
Аршак Корян
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
7
Илья Садыгов
ЦФ
4-2-3-1
31
Анисимов
13
Почивалин
22
Гюрджан
17
Пальцев
5
Ратников
97
Таликин
42
Кириллов
19
Бадртдинов
33
Фартуна
78
Куль
11
Укомский
3-2-2-3
96
Обухов
44
Исаенко
5
Андраде
2
Варатынов
5
Степанов
32
Терехов
80
Хосонов
52
Нетфуллин
32
Кулишев
97
Магомедов
19
Руденко
97
Таликин
10
Защепкин
10
Защепкин
97
Таликин
11
Укомский
90
Борисенко
90
Борисенко
11
Укомский
Архипов
2
Скворцов
2
Скворцов
Архипов
32
Кулишев
96
Мохаммад
96
Мохаммад
32
Кулишев
97
Магомедов
17
Берковский
17
Берковский
97
Магомедов
19
Руденко
9
Архипов
9
Архипов
19
Руденко
Мохаммад
7
Садыгов
7
Садыгов
Мохаммад
Остались в запасе
КАМАЗ
Химки
1
Алексей Смирнов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
21
Павел Горелов
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
1
Антон Митрюшкин
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
76
Максим Гаврилов
ЦП
31
Тимур Касимов
ЛВ
77
Аршак Корян
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
21
Павел Горелов
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
76
Максим Гаврилов
ЦП
31
Тимур Касимов
ЛВ
77
Аршак Корян
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча КАМАЗ - Химки
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Александр Машлякевич
(Москва)
Помощники судьи:
Артем Перов (Москва)
Максим Каюмов (Москва)
Резервный судья:
Артур Сагдиев (Набережные Челны)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону)
Стадион:
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