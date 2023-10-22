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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Реал Солт-Лейк
Колорадо - Реал Солт-Лейк: обзор матча 22 октября 2023
Колорадо
22.10.2023, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 49 тур
0 : 1
Завершен
Реал Солт-Лейк
75'
Д. Луна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колорадо - Реал Солт-Лейк
Замена
S. Beitashour
️️️️
S. Anderson
89'
89'
Замена
Д. Крейлах
️️️️
Д. Луна
Замена
Д. Япи
️️️️
К. Харрис
81'
75'
ГОЛ! 0:1!
Д. Луна
73'
Замена
J. Loffelsend
️️️️
М. Чанг
72'
Замена
К. Андрес Гомес
️️️️
А. Хулио
72'
Замена
K. Lambert
️️️️
Ж. Глад
Замена
О. Ларрас
️️️️
Р. Призо-Мбонге
70'
Замена
К. Кабрал
️️️️
J. Lewis
69'
46'
Замена
R. Rubin
️️️️
Д. Мусовски
30'
Желтая карточка
А. Хулио
Желтая карточка
К. Бассетт
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
26
Abraham Rodriguez
ВР
15
Эндрю Гутман
ЛЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
17
Коул Бассетт
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
22
Sebastian Anderson
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
14
Эмека Энели
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
3
Эндрю Броди
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Колорадо
31
Марко Илич
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
16
Брайан Галван
ПВ
77
Даррен Япи
ЦФ
8
Оливер Ларрас
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
Реал Солт-Лейк
13
Гэвин Биверс
ВР
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
15
Нельсон Паласио
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
12
Завьер Гозо
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦП
31
K. Lambert
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
3-1-2-4
26
15
Гутман
2
Максе
15
Бомбито
6
Призо-Мбонге
17
Бассетт
25
Ронан
22
14
14
Харрис
9
Наварро
2-5-3
18
МакМат
15
Глад
16
Овьедо
16
Чанг
19
Идальго
8
Охеда
10
Луна
14
Энели
11
Хулио
19
Мусовски
3
Броди
14
91
Кабрал
91
Кабрал
14
14
Харрис
77
Япи
77
Япи
14
Харрис
6
Призо-Мбонге
8
Ларрас
8
Ларрас
6
Призо-Мбонге
22
33
33
22
16
Чанг
19
19
16
Чанг
11
Хулио
11
Гомес
11
Гомес
11
Хулио
10
Луна
87
Крейлах
87
Крейлах
10
Луна
15
Глад
31
31
15
Глад
19
Мусовски
28
28
19
Мусовски
Остались в запасе
Колорадо
Реал Солт-Лейк
31
Марко Илич
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
16
Брайан Галван
ПВ
Главный тренер
Робин Фрейзер
13
Гэвин Биверс
ВР
15
Нельсон Паласио
ЦП
12
Завьер Гозо
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
31
Марко Илич
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
16
Брайан Галван
ПВ
Остались в запасе
13
Гэвин Биверс
ВР
15
Нельсон Паласио
ЦП
12
Завьер Гозо
ЦП
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Колорадо - Реал Солт-Лейк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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