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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Хебар - Славия С
Хебар - Славия С: обзор матча 22 октября 2023
Хебар
22.10.2023, воскресенье, 14:00
Болгария. Первая лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Славия С
90+8'
G. Valchev (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хебар - Славия С
ГОЛ с пенальти! 1:0!
G. Valchev
90'
+8
90'
+3
Замена
G. Petkov
️️️️
N. Krastev
Желтая карточка
G. Valchev
90'
+1
Замена
️️️️
N. Lyuboslav Penev
78'
76'
Замена
R. Iliev Raychev
️️️️
T. Tasev
58'
Замена
M. Sorakov
️️️️
V. Nikolov
58'
Замена
K. Stoyanov
️️️️
И. Минчев
55'
Желтая карточка
V. Kerchev
48'
Желтая карточка
Э. Томбак
46'
Замена
E. Dost
️️️️
С. Кейта
Замена
B. Bojurkin
️️️️
M. Canadi
46'
Желтая карточка
Р. Мазань
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хебар
38
Матвей Игонен
ВР
5
Martin Mihaylov
ЦЗ
33
Stefan Tsonkov
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
7
O. Zbun
ЦП
71
Nicholas Lyuboslav Penev
ЦП
24
Lazar Marin
ЦП
84
Stilian Tisowski
ЦП
10
Angel Bastunov
ЦФ
7
G. Valchev
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Славия С
21
Nikolay Krastev
ВР
3
Martin Georgiev
ЦЗ
50
Эртан Томбак
ЦЗ
4
Viktor Genev
ЦЗ
37
Ventsislav Kerchev
ЦЗ
27
Сибири Кейта
ЦП
33
Галин Иванов
ЦП
73
Иван Минчев
ЦП
88
Toni Tasev
ЦФ
27
Emil Martinov
ЦФ
10
Vladimir Nikolov
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Хебар
1
Petar Debarliev
ВР
31
Martin Yankov
ВР
13
A. Isuf
ЦЗ
43
Joao Cesco
ЦЗ
3
Bogomil Bojurkin
ЦП
11
Atanas Kabov
ЦФ
Славия С
1
Georgi Petkov
ВР
71
Kristiyan Stoyanov
ЦЗ
4
Veljko Jelenkovic
ЦП
5
Erol Dost
ЦП
119
Chung Nguyen Do
ЦП
7
Roberto Iliev Raychev
ЦФ
77
E. Stoev
ЦФ
7
Денислав Александров
ЦФ
35
Martin Sorakov
ЦФ
3-4-3
38
Игонен
5
33
27
Мазань
7
24
84
71
8
7
10
4-3-3
21
50
Томбак
4
37
3
27
Кейта
33
Иванов
73
Минчев
10
27
88
8
3
3
8
21
1
1
21
73
Минчев
71
71
73
Минчев
27
Кейта
5
5
27
Кейта
88
7
7
88
10
35
35
10
Остались в запасе
Хебар
Славия С
13
A. Isuf
ЦЗ
1
Petar Debarliev
ВР
31
Martin Yankov
ВР
43
Joao Cesco
ЦЗ
11
Atanas Kabov
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
4
Veljko Jelenkovic
ЦП
119
Chung Nguyen Do
ЦП
77
E. Stoev
ЦФ
7
Денислав Александров
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Остались в запасе
13
A. Isuf
ЦЗ
1
Petar Debarliev
ВР
31
Martin Yankov
ВР
43
Joao Cesco
ЦЗ
11
Atanas Kabov
ЦФ
Остались в запасе
4
Veljko Jelenkovic
ЦП
119
Chung Nguyen Do
ЦП
77
E. Stoev
ЦФ
7
Денислав Александров
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Статистика матча Хебар - Славия С
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хебар
Болгария. Первая лига, 7 тур
Локомотив
3 : 0
25.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 6 тур
Хебар
1 : 0
20.05.2025
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 5 тур
Септември
1 : 0
15.05.2025
Хебар
Болгария. Первая лига, 4 тур
Хебар
1 : 2
11.05.2025
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 3 тур
ЦСКА 1948
0 : 0
07.05.2025
Хебар
Славия С
Болгария. Первая лига, 17 тур
Славия С
- : -
04.12.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
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Славия С
Российский футболист перешел в болгарский клуб
2025.02.18 11:57
1
Три товарищеских матча в Белеке с участием клубов РПЛ в среду были сорваны
2025.01.23 00:30
ЦСКА может отдать 19-летнего Карпова в аренду болгарской «Славии»
2021.09.04 10:23
7
Тарханов покинет «Енисей» ради возвращения в софийскую «Славию»
2020.09.19 11:17
1
Димитрова привел за собой из «Славии» Тарханов
2017.05.02 06:10
Российский футболист перешел в болгарский клуб
2025.02.18 11:57
1
Три товарищеских матча в Белеке с участием клубов РПЛ в среду были сорваны
2025.01.23 00:30
ЦСКА может отдать 19-летнего Карпова в аренду болгарской «Славии»
2021.09.04 10:23
7
Тарханов покинет «Енисей» ради возвращения в софийскую «Славию»
2020.09.19 11:17
1
Димитрова привел за собой из «Славии» Тарханов
2017.05.02 06:10
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