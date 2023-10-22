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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - СКА-Хабаровск
Торпедо - СКА-Хабаровск: обзор матча 22 октября 2023
Торпедо
22.10.2023, воскресенье, 19:30
Россия. Первая лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
59'
И. Горбунов
83'
Г. Гонгадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - СКА-Хабаровск
Замена
А. Иваньков
️️️️
Й. Рейна
88'
ГОЛ! 2:0!
Г. Гонгадзе
83'
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
И. Стефанович
81'
Замена
В. Москвичев
️️️️
В. Громыко
80'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
И. Горбунов
67'
Замена
И. Манелов
️️️️
А. Орехов
67'
64'
Замена
️️️️
А. Никитин
Желтая карточка
Й. Рейна
62'
Желтая карточка
Р. Юзепчук
60'
ГОЛ! 1:0!
И. Горбунов
59'
57'
Желтая карточка
М. Мусалов
33'
Замена
️️️️
А. Гонгапшев
33'
Замена
М. Мусалов
️️️️
Д. Бегун
Желтая карточка
В. Громыко
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
23
Илья Стефанович
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
10
Артем Симонян
АП
90
Максим Кутовой
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
57
Дмитрий Бегун
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
96
Artem Ermakov
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
2
Александр Балахонов
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
5
Владимир Москвичев
ОП
8
Алексей Усанов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
10
Илья Петров
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
88
Marko Josip Cavara
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Бабурин
99
Шевченко
44
Журавлев
4
Бородин
77
Юзепчук
35
Енин
27
Орехов
17
Горбунов
55
Громыко
10
Рейна
23
Стефанович
4-2-3-4
1
Сугробов
11
Стародуб
22
Кожемякин
15
Сосранов
96
Рукас
92
Подберезкин
40
Бавин
20
Шипунов
10
Симонян
7
Никитин
57
Бегун
29
Шарль
9
Алиев
90
Кутовой
10
Рейна
3
Иваньков
3
Иваньков
10
Рейна
55
Громыко
5
Москвичев
5
Москвичев
55
Громыко
27
Орехов
2
Манелов
2
Манелов
27
Орехов
17
Горбунов
10
Лебеденко
10
Лебеденко
17
Горбунов
23
Стефанович
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
23
Стефанович
57
Бегун
5
Мусалов
5
Мусалов
57
Бегун
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
Остались в запасе
Торпедо
СКА-Хабаровск
95
Михаил Волков
ВР
96
Artem Ermakov
ВР
2
Александр Балахонов
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
97
Марио Чурич
ОП
8
Алексей Усанов
АП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
70
Руслан Червяков
ПВ
Главный тренер
Артем Горлов
98
Ислам Имамов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
10
Илья Петров
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
88
Marko Josip Cavara
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
96
Artem Ermakov
ВР
2
Александр Балахонов
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
97
Марио Чурич
ОП
8
Алексей Усанов
АП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
70
Руслан Червяков
ПВ
Остались в запасе
98
Ислам Имамов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
10
Илья Петров
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
88
Marko Josip Cavara
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Главный тренер
Роман Шаронов
Статистика матча Торпедо - СКА-Хабаровск
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Константин Аверьянов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)
Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
Резервный судья:
Дмитрий Прокопов (Волгоград)
Делегат:
Евгений Летин (Московская область)
Инспектор:
Игорь Писанко (Новосибирск)
Стадион:
Арена-Химки
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