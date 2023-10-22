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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр
Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр: обзор матча 22 октября 2023
Нью-Йорк Сити
22.10.2023, воскресенье, 01:00
США. МЛС, 49 тур
1 : 0
Завершен
Чикаго Файр
64'
Х. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр
Желтая карточка
А. Переа
90'
+4
Желтая карточка
К. О'Тул
89'
Замена
A. Jasson
️️️️
Х. Фернандес
84'
84'
Замена
М. Анхель Наварро
️️️️
А. Акевес
Желтая карточка
С. Родригес
78'
75'
Замена
K. Przybyłko
️️️️
У. Думбия
75'
Замена
М. Пинеда
️️️️
Ф. Наварро
65'
Замена
К. Камара
️️️️
Г. Куциас
65'
Замена
М. Хайле-Селасси
️️️️
Ф. Герберс
ГОЛ! 1:0!
Х. Фернандес
Пас отдал
С. Родригес
64'
Замена
А. Переа
️️️️
К. Паркс
60'
Замена
М. Иленич
️️️️
Т. Грэй
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
55
Китон Паркс
ЦП
8
Сантьяго Родригес
АП
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
18
Хулиан Фернандес
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Чикаго Файр
22
Карлос Теран
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
31
Федерико Наварро
ОП
24
Джонатан Дин
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
21
Фабиан Герберс
ПВ
10
Джердан Шакири
ПВ
1
Крис Брейди
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Нью-Йорк Сити
13
Брайан Куфре
ЛЗ
18
Christian McFarlane
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
8
Андрес Переа
ОП
13
Luis Barraza
ЦФ
16
Алонсо Мартинес
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
10
Jairo Torres
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
4-1-2-3
49
Фриз
33
Риса
13
Мартинс
6
Сэндс
24
Грэй
55
Паркс
11
Магно
8
Родригес
22
О'Тул
18
Фернандес
71
Бакрар
3-2-1-3-2
22
Теран
5
Чикош
19
Акевес
20
Думбия
31
Наварро
24
Дин
10
Шакири
11
Гутьеррес
21
Герберс
70
Куциас
1
Брейди
24
Грэй
35
Иленич
35
Иленич
24
Грэй
55
Паркс
8
Переа
8
Переа
55
Паркс
18
Фернандес
17
17
18
Фернандес
19
Акевес
29
Наварро
29
Наварро
19
Акевес
31
Наварро
22
Пинеда
22
Пинеда
31
Наварро
21
Герберс
7
Хайле-Селасси
7
Хайле-Селасси
21
Герберс
20
Думбия
93
93
20
Думбия
70
Куциас
85
Камара
85
Камара
70
Куциас
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Чикаго Файр
13
Брайан Куфре
ЛЗ
18
Christian McFarlane
ЦЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
13
Luis Barraza
ЦФ
16
Алонсо Мартинес
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
10
Jairo Torres
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
13
Брайан Куфре
ЛЗ
18
Christian McFarlane
ЦЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
13
Luis Barraza
ЦФ
16
Алонсо Мартинес
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Остались в запасе
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
10
Jairo Torres
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
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