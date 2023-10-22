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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Атромитос
ПАОК - Атромитос: обзор матча 22 октября 2023
ПАОК
22.10.2023, воскресенье, 18:30
Греция. Суперлига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Атромитос
43'
М. Оздоев
51'
М. Оздоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - Атромитос
Желтая карточка
Т. Кедзиора
88'
Замена
Виейринья
️️️️
Ж. Састре
83'
Замена
Брэндон
️️️️
М. Саматта
77'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
М. Оздоев
77'
76'
Замена
Н. Атанасиу
️️️️
Л. Де Бок
76'
Замена
К. Ангильский
️️️️
Н. Вергос
Желтая карточка
А. Рахман Баба
73'
70'
Замена
А. Эрлингмарк
️️️️
Э. Гонсалес
70'
Замена
А. Кюн
️️️️
П. Кунде
Замена
А. Живкович
️️️️
К. Десподов
70'
64'
Желтая карточка
А. Камара
Желтая карточка
Т. Мург
54'
54'
Желтая карточка
Г. Цавеллас
ГОЛ! 2:0!
М. Оздоев
51'
ГОЛ! 1:0!
М. Оздоев
Пас отдал
К. Десподов
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Атромитос
16
Панайотис Цинтотас
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
10
Эдер Гонсалес
ОП
25
Пьер Кунде
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
9
Никос Вергос
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
23
Брэндон
ЦФ
Атромитос
1
Gabriele Marchegiani
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
11
Denzel Jubitana
ЦП
19
Карол Ангильский
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
4-3-1-2
24
Котарски
21
Баба
25
Састре
37
Насберг
94
Кедзиора
21
Оздоев
8
Мейте
99
Мург
77
Десподов
38
Саматта
11
Тайсон
3-3-1-1-2
16
Цинтотас
32
Имереков
33
Цавеллас
44
28
Кечрида
10
Гонсалес
28
Де Бок
25
Кунде
20
Камара
30
Валенсия
9
Вергос
25
Састре
20
Виейринья
20
Виейринья
25
Састре
77
Десподов
14
Живкович
14
Живкович
77
Десподов
21
Оздоев
22
Шваб
22
Шваб
21
Оздоев
38
Саматта
23
Брэндон
23
Брэндон
38
Саматта
28
Де Бок
3
Атанасиу
3
Атанасиу
28
Де Бок
25
Кунде
30
Кюн
30
Кюн
25
Кунде
10
Гонсалес
3
Эрлингмарк
3
Эрлингмарк
10
Гонсалес
9
Вергос
19
Ангильский
19
Ангильский
9
Вергос
Остались в запасе
ПАОК
Атромитос
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
Главный тренер
Рэзван Луческу
1
Gabriele Marchegiani
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
11
Denzel Jubitana
ЦП
9
Гаэтан Робай
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
Остались в запасе
1
Gabriele Marchegiani
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
11
Denzel Jubitana
ЦП
9
Гаэтан Робай
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Крис Коулмэн
Статистика матча ПАОК - Атромитос
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
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