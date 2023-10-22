Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
ХамКам - Хаугесунд
ХамКам - Хаугесунд: обзор матча 22 октября 2023
ХамКам
22.10.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
0 : 3
Завершен
Хаугесунд
30'
П. Теркильдсен
88'
Ю. Эскесен
90+4'
А. Содерлунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХамКам - Хаугесунд
Желтая карточка
Й. Энкеруд
90'
+5
90'
+4
ГОЛ! 0:3!
А. Содерлунд
90'
+1
Желтая карточка
Э. Селвик
88'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Эскесен
Пас отдал
Б. Лейте
87'
Желтая карточка
U. Tillung Fredriksen
Замена
️️️️
Х. Родолен Опсал
87'
Замена
Х. Удаль
️️️️
П. Александер Киркеволд
87'
85'
Замена
С. Сандер
️️️️
Б. Нжие
Замена
Й. Энкеруд
️️️️
K. Onsrud
76'
71'
Замена
Б. Лейте
️️️️
К. Кригард
Замена
O. Kjærgaard
️️️️
М. Бьерло
68'
Замена
T. Andre Soras
️️️️
М. Мава
67'
30'
ГОЛ! 0:1!
П. Теркильдсен
Пас отдал
А. Содерлунд
22'
Желтая карточка
К. Кригард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХамКам
12
Маркус Сандберг
ВР
6
Йон-Олав Норхейм
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
19
Вильям Куртович
ОП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
14
Мозес Мава
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
21
A. Baertelsen
ЦЗ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
2
Claus Niyukuri
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
10
Билал Нжие
ПВ
34
Юлиус Эскесен
ПВ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
27
Tore Andre Soras
ЦП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
Хаугесунд
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
55
Madiodio Dia
ЦЗ
25
Mikkel Hope
ЦЗ
37
Сандер Сандер
ЦП
10
Troy Nyhammer
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
16
Бруну Лейте
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
2-2-4-2
12
Сандберг
6
Норхейм
19
Гаммельбю
23
Сьелстад
19
Куртович
4
Опсал
70
Бьерло
7
33
Мелгалвис
16
Киркеволд
14
Мава
1-1-3-3-2
1
Селвик
21
18
Кригард
2
Теркильдсен
2
26
Кристенсен
34
Эскесен
23
Хейсман
10
Нжие
12
16
Содерлунд
70
Бьерло
8
8
70
Бьерло
14
Мава
27
27
14
Мава
16
Киркеволд
19
Удаль
19
Удаль
16
Киркеволд
7
28
Энкеруд
28
Энкеруд
7
10
Нжие
37
Сандер
37
Сандер
10
Нжие
18
Кригард
16
Лейте
16
Лейте
18
Кригард
Остались в запасе
ХамКам
Хаугесунд
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
55
Madiodio Dia
ЦЗ
25
Mikkel Hope
ЦЗ
10
Troy Nyhammer
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
Остались в запасе
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
55
Madiodio Dia
ЦЗ
25
Mikkel Hope
ЦЗ
10
Troy Nyhammer
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча ХамКам - Хаугесунд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Брискеби Арена
Новости команд
Все
ХамКам
Хаугесунд
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+