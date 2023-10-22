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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Расинг - Бургос
Расинг - Бургос: обзор матча 22 октября 2023
Расинг
22.10.2023, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 12 тур
3 : 0
Завершен
Бургос
32'
П. Фернандес
50'
A. Mantilla
77'
E. Zenitagoia
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг - Бургос
86'
Желтая карточка
K. Appin
Замена
Л. Жуниор
️️️️
И. Висенте
84'
Замена
R.
️️️️
Х. Санчес
84'
ГОЛ! 3:0!
E. Zenitagoia
77'
Замена
M. Sangalli
️️️️
П. Фернандес
73'
Замена
А. Альдасоро
️️️️
И. Моранте
73'
72'
Желтая карточка
Г. Сьерра
61'
Замена
K. Appin
️️️️
М. Атьенса
61'
Замена
А. Мартин
️️️️
У. Эльхесабаль
Желтая карточка
И. Моранте
60'
Замена
E. Zenitagoia
️️️️
Х. Карлос Арана
59'
ГОЛ! 2:0!
A. Mantilla
50'
46'
Замена
Г. Сьерра
️️️️
Э. Савельич
39'
Замена
М. Муньос
️️️️
А. Бермехо
ГОЛ! 1:0!
П. Фернандес
Пас отдал
А. Мартин
32'
31'
Желтая карточка
Э. Савельич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
13
Хокин Эскьета
ВР
5
Херман Санчес
ЦЗ
2
Alvaro Mantilla
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
14
Иван Моранте
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
20
Пеке Фернандес
ЦП
72
Дани Фернандес
ЦФ
9
Хуан Карлос Арана
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
6
Raúl Navarro
ЦЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
3
Матос
ЦЗ
20
Мигель Атьенса
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
95
Алекс Бермехо
ЦФ
4
Унаи Эльхесабаль
ЦФ
21
D. Ojeda
ЦФ
Расинг
1
Микель Парера
ВР
40
Mario Garcia
ЦЗ
5
Juan Gutierrez Martinez
ЦЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
11
Yeray Cabanzon
ЦП
16
Ариц Альдасоро
ЦП
6
Íñigo Sáinz-Maza
ЦП
15
Marco Sangalli
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
20
Ekain Zenitagoia
ЦФ
16
Rubén
ЦФ
4
P. Moreno
ЦФ
Бургос
26
Samuel Rodriguez
ВР
8
Грего Сьерра
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
17
Анди Родригес
ЦП
10
Kevin Appin
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
30
Lucas Ricoy
ЦФ
3-3-1-3
13
Эскьета
5
Санчес
2
16
Гарсия
14
Моранте
19
Гренье
20
Фернандес
10
Висенте
11
Мартин
9
Арана
72
Фернандес
4-1-1-4
13
Каро
18
24
Савельич
3
Матос
6
20
Атьенса
16
Санчес
21
4
Эльхесабаль
95
Бермехо
99
14
Моранте
16
Альдасоро
16
Альдасоро
14
Моранте
20
Фернандес
15
15
20
Фернандес
10
Висенте
7
Лаго Жуниор
7
Лаго Жуниор
10
Висенте
9
Арана
20
20
9
Арана
5
Санчес
16
16
5
Санчес
24
Савельич
8
Сьерра
8
Сьерра
24
Савельич
20
Атьенса
10
10
20
Атьенса
95
Бермехо
22
Муньос
22
Муньос
95
Бермехо
4
Эльхесабаль
16
Мартин
16
Мартин
4
Эльхесабаль
Остались в запасе
Расинг
Бургос
1
Микель Парера
ВР
40
Mario Garcia
ЦЗ
5
Juan Gutierrez Martinez
ЦЗ
11
Yeray Cabanzon
ЦП
6
Íñigo Sáinz-Maza
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
4
P. Moreno
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
26
Samuel Rodriguez
ВР
17
Борха Гонсалес
ПЗ
17
Анди Родригес
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
30
Lucas Ricoy
ЦФ
Остались в запасе
1
Микель Парера
ВР
40
Mario Garcia
ЦЗ
5
Juan Gutierrez Martinez
ЦЗ
11
Yeray Cabanzon
ЦП
6
Íñigo Sáinz-Maza
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
4
P. Moreno
ЦФ
Остались в запасе
26
Samuel Rodriguez
ВР
17
Борха Гонсалес
ПЗ
17
Анди Родригес
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
30
Lucas Ricoy
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Статистика матча Расинг - Бургос
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 15 тур
Расинг
- : -
05.12.2026
Депортиво
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
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