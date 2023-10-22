Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Рух
Верес - Рух: обзор матча 22 октября 2023
Верес
22.10.2023, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
2 : 5
Завершен
Рух
90'
Д. Балан
33'
Ю. Климчук
88'
И. Квасница
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верес - Рух
Желтая карточка
А. Кухарук
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Д. Балан
90'
88'
ГОЛ! 0:2!
И. Квасница
Пас отдал
Р. Лях
Замена
М. Шестаков
️️️️
В. Шарай
82'
74'
Замена
В. Соломон-Отабор
️️️️
В. Рунич
73'
Замена
A. Plumain
️️️️
Ю. Климчук
73'
Замена
Р. Лях
️️️️
В. Роман
Замена
М. Марусич
️️️️
Н. Гайдучик
62'
Замена
️️️️
Д. Кльоц
62'
Замена
А. Кухарук
️️️️
С. Шарай
62'
Желтая карточка
Н. Гайдучик
61'
46'
Замена
Таллес
️️️️
Д. Пидгурский
44'
Желтая карточка
Р. Дидык
33'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Климчук
Желтая карточка
В. Кучеров
32'
Желтая карточка
Д. Балан
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
5
Василий Курко
ЦЗ
5
Евгений Шевченко
ЦЗ
39
Денис Балан
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
23
Александр Кучеренко
ОП
29
Валерий Кучеров
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
77
Станислав Шарай
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
29
Роман Дидык
ЦЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
6
Денис Пидгурский
ОП
20
Марко Сапуга
ОП
5
Алексей Сыч
ОП
19
Евгений Пастух
ЦП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Верес
47
Богдан Когут
ВР
6
Жулио Сезар
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
71
Василь Гакман
ЦЗ
88
Андрей Кухарук
ЦП
14
Максим Марусич
ЦФ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
30
Таллес
АП
10
Остап Притула
АП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
11
Илья Квасница
ЦФ
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
3-2-2-1-2
5
Курко
5
Шевченко
39
Балан
23
Кучеренко
29
Кучеров
8
Кльоц
77
Шарай
77
Шарай
89
Гайдучик
44
3-3-1-2-1
1
Ледвий
93
Роман
92
Слюбик
29
Дидык
6
Пидгурский
20
Сапуга
5
Сыч
19
Пастух
11
Рунич
70
Климчук
99
77
Шарай
88
Кухарук
88
Кухарук
77
Шарай
89
Гайдучик
14
Марусич
14
Марусич
89
Гайдучик
77
Шарай
9
Шестаков
9
Шестаков
77
Шарай
93
Роман
73
Лях
73
Лях
93
Роман
6
Пидгурский
30
Таллес
30
Таллес
6
Пидгурский
11
Рунич
13
Соломон-Отабор
13
Соломон-Отабор
11
Рунич
70
Климчук
38
38
70
Климчук
Остались в запасе
Верес
Рух
47
Богдан Когут
ВР
6
Жулио Сезар
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
71
Василь Гакман
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Вирт
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
10
Остап Притула
АП
11
Илья Квасница
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
47
Богдан Когут
ВР
6
Жулио Сезар
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
71
Василь Гакман
ЦЗ
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
10
Остап Притула
АП
11
Илья Квасница
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Верес - Рух
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Новости команд
Все
Верес
Рух
«Верес» – «Буковина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
УПЛ: шансы «Вереса» и «Буковины» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Полесья» и «Вереса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Премьер-лига: шансы «Вереса» и «Колоса» на победу в матче 10-го тура
22 октября
«Оболонь» – «Верес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 октября 2026
16 октября
«Верес» – «Буковина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
УПЛ: шансы «Вереса» и «Буковины» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Полесья» и «Вереса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Премьер-лига: шансы «Вереса» и «Колоса» на победу в матче 10-го тура
22 октября
«Оболонь» – «Верес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 октября 2026
16 октября
«Полесье» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Полесье» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 2.70
23 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Кудровка» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+