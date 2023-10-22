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Расписание матчей
Босния и Герцеговина. Премьер-лига
Игман Конжич - Сараево
Игман Конжич - Сараево: обзор матча 22 октября 2023
Игман Конжич
22.10.2023, воскресенье, 14:00
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Сараево
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Игман Конжич - Сараево
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Игман Конжич
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 33 тур
Игман Конжич
0 : 1
30.05.2025
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 32 тур
Зриньски
3 : 0
25.05.2025
Игман Конжич
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 31 тур
Игман Конжич
1 : 2
17.05.2025
ГОШК Габела
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 30 тур
Слобода
2 : 2
09.05.2025
Игман Конжич
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 29 тур
Посушье
2 : 1
02.05.2025
Игман Конжич
Сараево
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 15 тур
Борац
- : -
29.11.2026
Сараево
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 14 тур
Сараево
2 : 1
22.11.2026
Широки Бриег
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 13 тур
Зриньски
0 : 0
08.11.2026
Сараево
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 12 тур
БСК
1 : 1
01.11.2026
Сараево
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 11 тур
Сараево
2 : 0
24.10.2026
Железничар
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 10 тур
Радник Биелина
1 : 1
17.10.2026
Сараево
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Игман Конжич
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2016.07.12 21:11
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«Сараево» – «Университатя Крайова»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 09:26
«Оренбург» объявил о трансфере за 800 тысяч евро
2025.07.19 16:33
2
«Оренбург» может подписать Бубанью
2025.07.14 23:25
1
«Тун» – «Спартак», «Сараево» – БАТЭ и другие пары 3-го квалификационного раунда ЛЕ
2019.08.02 00:57
4
Товарищеский матч. «Краснодар» победил «Сараево»
2016.07.12 21:11
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