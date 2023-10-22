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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - СКА-1938
Динамо-Брест - СКА-1938: обзор матча 22 октября 2023
Динамо-Брест
22.10.2023, воскресенье, 19:30
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
СКА-1938
27'
Г. Барковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-Брест - СКА-1938
78'
Замена
Д. Чуль
️️️️
Р. Турдимурадов
Замена
С. Куадио
️️️️
Д. Бага
60'
Замена
Э. Олехнович
️️️️
Е. Храленков
52'
Желтая карточка
Д. Ковалевич
40'
27'
ГОЛ! 0:1!
Г. Барковский
Пас отдал
Р. Турдимурадов
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
6
Егор Храленков
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
25
Дмитрий Бага
ЦП
42
Никита Бурак
ЦП
24
Егор Корцов
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
21
Денис Ковалевич
ЦП
Главный тренер
Александр Юревич
СКА-1938
1
Константин Веретынский
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
18
Максим Омельянчук
АП
23
Абинур Нурымбет
ЦФ
50
Таир Нурсеитов
ЦФ
77
Рустам Турдимурадов
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Меркулов
Динамо-Брест
35
Глеб Третяк
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
55
Артем Литвяков
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
27
Александр Булычев
АП
11
Седрик Куадио
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
СКА-1938
13
Денис Селедцов
ВР
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
21
Дурма Манионги
ЛВ
8
Исаак Гьямфи
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
20
Данила Чуль
ЦФ
4-1-5
16
Козакевич
6
Храленков
44
Тимонюк
59
Колпачук
72
Позняк
15
Кисляк
42
Бурак
24
Корцов
62
Гордейчук
21
Ковалевич
25
Бага
3-2-1-4
1
Веретынский
18
Михаленко
55
Лаврик
14
Пашевич
3
Жумаев
24
Макушинский
18
Омельянчук
11
Барковский
77
Турдимурадов
50
Нурсеитов
23
Нурымбет
6
Храленков
23
Олехнович
23
Олехнович
6
Храленков
25
Бага
11
Куадио
11
Куадио
25
Бага
77
Турдимурадов
20
Чуль
20
Чуль
77
Турдимурадов
Остались в запасе
Динамо-Брест
СКА-1938
35
Глеб Третяк
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
55
Артем Литвяков
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
27
Александр Булычев
АП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
Главный тренер
Александр Юревич
13
Денис Селедцов
ВР
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
8
Исаак Гьямфи
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
21
Дурма Манионги
ЛВ
Главный тренер
Алексей Меркулов
Остались в запасе
35
Глеб Третяк
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
55
Артем Литвяков
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
91
Дмитрий Лесняк
ЦП
27
Александр Булычев
АП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
Остались в запасе
13
Денис Селедцов
ВР
17
Матвей Борисевич
ЦЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
8
Исаак Гьямфи
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
21
Дурма Манионги
ЛВ
Главный тренер
Александр Юревич
Главный тренер
Алексей Меркулов
Статистика матча Динамо-Брест - СКА-1938
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
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Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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