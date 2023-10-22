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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Войводина - Радник
Войводина - Радник: обзор матча 22 октября 2023
Войводина
22.10.2023, воскресенье, 19:00
Сербия. Суперлига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Радник
8'
N. Campbell
11'
А. Вуканович
45+2'
R. Milosavljevic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Войводина - Радник
Замена
A. Kajević
️️️️
R. Milosavljevic
86'
79'
Замена
S. Njie
️️️️
V. Mitošević
Замена
У. Николич
️️️️
N. Campbell
79'
78'
Желтая карточка
M. Vranjanin
Замена
Ф. Малбашич
️️️️
Д. Зукич
69'
Замена
М. Иванович
️️️️
А. Вуканович
68'
58'
Желтая карточка
H. Hajdarević
58'
Замена
A. Kadijević
️️️️
M. Gasic
Желтая карточка
R. Milosavljevic
53'
ГОЛ! 3:0!
R. Milosavljevic
Пас отдал
Д. Зукич
45'
+2
42'
Желтая карточка
M. Gasic
Желтая карточка
М. Лазаревич
36'
ГОЛ! 2:0!
А. Вуканович
Пас отдал
L. Rosic
11'
ГОЛ! 1:0!
N. Campbell
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Войводина
25
Лазар Царевич
ВР
33
Lazar Rosic
ЦЗ
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
25
Matheus Índio
ЦП
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
50
Милан Лазаревич
ЦФ
11
Norman Campbell
ЦФ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
10
Деян Зукич
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
8
Стефан Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Радник
99
Stefan Ranđelović
ВР
9
Vukašin Bogdanović
ЦЗ
37
Mihailo Oreščanin
ЦП
4
Filip Jović
ЦП
66
Mateja Gasic
ЦП
6
Miloš Vranjanin
ЦФ
18
Nemanja Tomašević
ЦФ
17
Srđan Kocić
ЦФ
19
Vuk Mitošević
ЦФ
4
Haris Hajdarević
ЦФ
11
B. Duronjic
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Войводина
33
Стефан Букинац
ЦЗ
13
Марко Бьекович
ЦЗ
91
Лазар Йованович
ЦП
72
Урош Николич
ЦП
29
Филип Малбашич
ПВ
93
Неманья Тороман
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
10
Asmir Kajević
ЦФ
9
Михайло Иванович
ЦФ
9
Стефан Вукич
ЦФ
Радник
12
Vuk Vukadinović
ВР
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
3
Mateja Stojanovic
ЦЗ
23
Andrija Milić
ЦП
77
Nikola Padežanin
ЦП
24
M. Stojanovic
ЦФ
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
15
Matvey Martinkevich
ЦФ
45
Mihajlo Baić
ЦФ
2-2-5
25
Царевич
33
5
Црномаркович
25
22
9
Вуканович
8
Джорджевич
49
Радулович
10
Зукич
11
1-3-5
99
9
37
4
66
18
11
4
19
17
11
72
Николич
72
Николич
11
10
Зукич
29
Малбашич
29
Малбашич
10
Зукич
22
10
10
22
9
Вуканович
9
Иванович
9
Иванович
9
Вуканович
66
88
88
66
19
20
20
19
Остались в запасе
Войводина
Радник
33
Стефан Букинац
ЦЗ
13
Марко Бьекович
ЦЗ
91
Лазар Йованович
ЦП
93
Неманья Тороман
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
9
Стефан Вукич
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
12
Vuk Vukadinović
ВР
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
3
Mateja Stojanovic
ЦЗ
23
Andrija Milić
ЦП
77
Nikola Padežanin
ЦП
24
M. Stojanovic
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
15
Matvey Martinkevich
ЦФ
45
Mihajlo Baić
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Остались в запасе
33
Стефан Букинац
ЦЗ
13
Марко Бьекович
ЦЗ
91
Лазар Йованович
ЦП
93
Неманья Тороман
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
9
Стефан Вукич
ЦФ
Остались в запасе
12
Vuk Vukadinović
ВР
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
3
Mateja Stojanovic
ЦЗ
23
Andrija Milić
ЦП
77
Nikola Padežanin
ЦП
24
M. Stojanovic
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
15
Matvey Martinkevich
ЦФ
45
Mihajlo Baić
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Статистика матча Войводина - Радник
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Войводина
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Мачва
1 : 5
22.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Войводина
2 : 0
17.10.2026
Раднички 1923
Радник
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Радник
2 : 1
08.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 12 тур
Радник
3 : 0
16.10.2026
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