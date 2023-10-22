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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Ахмат
Ростов - Ахмат: обзор матча 22 октября 2023
Ростов
22.10.2023, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Ахмат
34'
Е. Голенков
41'
М. Осипенко (П)
53'
М. Мохеби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Ахмат
89'
Замена
В. Камилов
️️️️
Е. Харин
89'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
В. Ильин
Замена
Р. Тугарев
️️️️
А. Ионов
80'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
М. Мохеби
80'
75'
Замена
Н. Гбамбле
️️️️
Б. Бериша
61'
Замена
М. Конате
️️️️
С. Ковачев
Замена
Н. Комличенко
️️️️
Е. Голенков
56'
ГОЛ! 3:0!
М. Мохеби
Пас отдал
Е. Голенков
53'
46'
Замена
И. Олейников
️️️️
Камило
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Осипенко
41'
39'
Желтая карточка
Е. Харин
36'
Желтая карточка
А. Швец
ГОЛ! 1:0!
Е. Голенков
Пас отдал
Е. Чернов
34'
Замена
К. Щетинин
️️️️
А. Миронов
18'
16'
Желтая карточка
Д. Тодорович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
2
Ясмин Челикович
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
27
Камило
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
0
Антон Швец
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
10
Иван Комаров
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Ахмат
35
Ризван Ташаев
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
18
Владислав Камилов
ЦП
10
Даниэл Жуниор
АП
84
Нене Гбамбле
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Песьяков
23
Чернов
4
Мелехин
55
Осипенко
40
Вахания
15
Глебов
47
Уткин
8
Миронов
9
Мохеби
11
Ионов
69
Голенков
3-2-1-2-2
1
Опарин
53
Тодорович
2
Челикович
8
Богосавац
27
Камило
94
Тимофеев
0
Швец
59
Харин
7
Бериша
10
Ковачев
98
Ильин
11
Ионов
8
Тугарев
8
Тугарев
11
Ионов
9
Мохеби
19
Байрамян
19
Байрамян
9
Мохеби
8
Миронов
10
Щетинин
10
Щетинин
8
Миронов
69
Голенков
27
Комличенко
27
Комличенко
69
Голенков
59
Харин
18
Камилов
18
Камилов
59
Харин
27
Камило
19
Олейников
19
Олейников
27
Камило
7
Бериша
84
Гбамбле
84
Гбамбле
7
Бериша
10
Ковачев
13
Конате
13
Конате
10
Ковачев
98
Ильин
25
Агаларов
25
Агаларов
98
Ильин
Остались в запасе
Ростов
Ахмат
10
Иван Комаров
ПВ
30
Никита Медведев
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
35
Ризван Ташаев
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
10
Даниэл Жуниор
АП
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
10
Иван Комаров
ПВ
30
Никита Медведев
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
Остались в запасе
35
Ризван Ташаев
ВР
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
10
Даниэл Жуниор
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Ростов - Ахмат
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Андрей Веретешкин
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Артур Федоров
Резервный судья:
Николай Волошин
Инспектор:
Александр Гончар
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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