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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас
Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас: обзор матча 22 октября 2023
Лос-Анджелес Гэлакси
22.10.2023, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 49 тур
1 : 4
Завершен
Даллас
24'
Р. Эдвардс
4'
Б. Камунго
13'
Э. Твумаси
30'
Б. Камунго
45+2'
Ж. Обриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас
82'
Замена
Х. Хименес
️️️️
А. Веласко
82'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
М. Фарфан
Замена
Э. Савалета
️️️️
К. Лирдам
82'
Желтая карточка
Д. Перес
79'
77'
Замена
Д. Сили
️️️️
П. Арриола
77'
Замена
Л. Фрейзер
️️️️
П. Помыкал
Желтая карточка
М. Йошида
73'
70'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
Замена
Р. Пуч
️️️️
Д. Факундес
64'
Замена
Д. Перес
️️️️
Б. Шарп
46'
Замена
К. Мавинга
️️️️
T. Alfaro
46'
Желтая карточка
Р. Эдвардс
45'
+5
45'
+2
ГОЛ! 1:4!
Ж. Обриан
Пас отдал
П. Арриола
Желтая карточка
Э. Серрильо
45'
+1
43'
Замена
Ж. Обриан
️️️️
Б. Камунго
30'
ГОЛ! 1:3!
Б. Камунго
ГОЛ! 1:2!
Р. Эдвардс
24'
Замена
Р. Эдвардс
️️️️
Х. Ауде
18'
13'
ГОЛ! 0:2!
Э. Твумаси
4'
ГОЛ! 0:1!
Б. Камунго
Пас отдал
Н. Тафари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Эдвин Серрильо
ОП
19
Тайлер Бойд
ПВ
1
Новак Мичович
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
93
T. Alfaro
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Даллас
26
Мартен Пас
ВР
3
Марко Фарфан
ЛЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
19
Пакстон Помыкал
АП
77
Бернард Камунго
ПВ
17
Пол Арриола
ПВ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
10
Рики Пуч
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦП
43
Adam Saldana
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
37
Gino Vivi
ЦФ
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
6
Лайам Фрейзер
ОП
13
Юджен Энса
ЦП
34
Цики Нцабеленг
АП
77
Жадер Обриан
ПВ
17
Данте Сили
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
3-1-2-5
3
Ауде
4
Йошида
18
Лирдам
6
Серрильо
11
Коста
19
Бойд
14
Шарп
93
77
Факундес
9
Йовелич
1
Мичович
4-1-3-2
26
Пас
99
Твумаси
25
Ибеага
91
Тафари
3
Фарфан
14
Ильярраменди
17
Арриола
19
Помыкал
20
Веласко
27
Феррейра
77
Камунго
93
17
Мавинга
17
Мавинга
93
18
Лирдам
15
Савалета
15
Савалета
18
Лирдам
77
Факундес
10
Пуч
10
Пуч
77
Факундес
3
Ауде
44
Эдвардс
44
Эдвардс
3
Ауде
14
Шарп
18
Перес
18
Перес
14
Шарп
3
Фарфан
15
Мартинес
15
Мартинес
3
Фарфан
19
Помыкал
6
Фрейзер
6
Фрейзер
19
Помыкал
77
Камунго
77
Обриан
77
Обриан
77
Камунго
17
Арриола
17
Сили
17
Сили
17
Арриола
20
Веласко
9
Хименес
9
Хименес
20
Веласко
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Даллас
31
Джонатан Бонд
ВР
7
Микаэль Барриос
ЦП
43
Adam Saldana
ЦФ
37
Gino Vivi
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
1
Джимми Маурер
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
13
Юджен Энса
ЦП
34
Цики Нцабеленг
АП
Главный тренер
Нико Эстевес
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
7
Микаэль Барриос
ЦП
43
Adam Saldana
ЦФ
37
Gino Vivi
ЦФ
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
13
Юджен Энса
ЦП
34
Цики Нцабеленг
АП
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Нико Эстевес
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
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