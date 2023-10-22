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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Винтертур - Санкт-Галлен
Винтертур - Санкт-Галлен: обзор матча 22 октября 2023
Винтертур
22.10.2023, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Санкт-Галлен
55'
А. Туркес
63'
М. Ди Джусто
90+4'
Ж. Квинтийя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Винтертур - Санкт-Галлен
Желтая карточка
А. Гантенбайн
90'
+7
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Ж. Квинтийя
Замена
Т. Корбас
️️️️
Р. Шнайдер
90'
+2
82'
Замена
Р. ван дер Венне
️️️️
Б. Тома
Замена
А. Гантенбайн
️️️️
М. Ди Джусто
81'
Желтая карточка
S. Diaby
80'
78'
Желтая карточка
Ф. Шуберт
Замена
Р. Буэсс
️️️️
А. Туркес
74'
Замена
Н. Буркарт
️️️️
С. Лтайеф
74'
Замена
S. Diaby
️️️️
Т. Шаттин
74'
68'
Замена
М. Дзанотти
️️️️
П. Суттер
67'
Замена
Ч. Аколо
️️️️
Г. Карлен
67'
Замена
Ф. Шуберт
️️️️
Ю. Фон Мос
ГОЛ! 2:0!
М. Ди Джусто
Пас отдал
С. Лтайеф
63'
62'
Желтая карточка
Ю. Фон Мос
58'
Желтая карточка
А. Вальчи
Желтая карточка
С. Лтайеф
58'
Желтая карточка
Т. Шаттин
58'
57'
Желтая карточка
Й. Станич
ГОЛ! 1:0!
А. Туркес
Пас отдал
Л. Дзуффи
55'
46'
Замена
В. Геббельс
️️️️
N. Duus Moller
Желтая карточка
А. Туркес
35'
Желтая карточка
С. Сидлер
20'
Желтая карточка
А. Янкевиц
15'
6'
Желтая карточка
К. Витциг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Винтертур
1
Марвин Келлер
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
24
Силван Сидлер
ПЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
16
Remo Arnold
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
11
Маттео Ди Джусто
АП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
9
Алдин Туркес
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
4
Йосо Станич
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
7
Кристиан Витциг
АП
6
Патрик Суттер
ПП
22
Айзек Шмидт
ПВ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
11
Nikolaj Duus Moller
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
14
Тибо Корбас
ОП
9
Роман Буэсс
ЦФ
20
C. Chiappetta
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
10
Ричард ван дер Венне
АП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЦФ
17
Albin Krasniqi
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
1-2-3-3
1
Келлер
24
Сидлер
7
Дзуффи
16
16
Шнайдер
11
Ди Джусто
47
Лтайеф
25
33
Шаттин
9
Туркес
2-3-3-2
1
Зиги
5
Вальчи
4
Станич
6
Суттер
88
Квинтийя
24
Тома
81
Фон Мос
7
Витциг
13
Карлен
11
22
Шмидт
33
Шаттин
18
18
33
Шаттин
11
Ди Джусто
17
Гантенбайн
17
Гантенбайн
11
Ди Джусто
16
Шнайдер
14
Корбас
14
Корбас
16
Шнайдер
9
Туркес
9
Буэсс
9
Буэсс
9
Туркес
47
Лтайеф
99
Буркарт
99
Буркарт
47
Лтайеф
6
Суттер
46
Дзанотти
46
Дзанотти
6
Суттер
24
Тома
10
ван дер Венне
10
ван дер Венне
24
Тома
11
69
Геббельс
69
Геббельс
11
13
Карлен
77
Аколо
77
Аколо
13
Карлен
81
Фон Мос
10
Шуберт
10
Шуберт
81
Фон Мос
Остались в запасе
Винтертур
Санкт-Галлен
21
Markus Kuster
ВР
8
Самир Рамизи
ЛВ
20
C. Chiappetta
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
36
Чима Окороджи
ЦФ
17
Albin Krasniqi
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
21
Markus Kuster
ВР
8
Самир Рамизи
ЛВ
20
C. Chiappetta
ЦФ
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
15
Justin Janitzek
ЦЗ
36
Чима Окороджи
ЦФ
17
Albin Krasniqi
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Винтертур - Санкт-Галлен
7
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
5
Матчи команд
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
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