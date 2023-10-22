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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Гурник - Ракув
Гурник - Ракув: обзор матча 22 октября 2023
Гурник
22.10.2023, воскресенье, 18:30
Польша. Экстракласа, 12 тур
2 : 1
Завершен
Ракув
10'
D. Yokota
22'
D. Yokota
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гурник - Ракув
Желтая карточка
Р. Яницки
88'
86'
Желтая карточка
Ф. Тудор
Замена
R. Dadok
️️️️
Ш. Чиж
86'
Замена
A. Kapralik
️️️️
K. Lukoszek
86'
Замена
С. Муселик
️️️️
P. Krawczyk
73'
Желтая карточка
D. Pacheco
70'
69'
Замена
Б. Ледерман
️️️️
А. Ковачевич
Желтая карточка
M. Siplak
63'
62'
Замена
Ж. Карлос
️️️️
Б. Раковитан
62'
Замена
Д. Йебоа
️️️️
С. Киттель
59'
Желтая карточка
В. Кочергин
55'
Желтая карточка
А. Ковачевич
46'
Замена
З. Арсенич
️️️️
М. Рундич
46'
Замена
D. Drachal
️️️️
К. Пестка
Замена
M. Siplak
️️️️
Э. Янжа
34'
ГОЛ! 2:0!
D. Yokota
Пас отдал
Э. Янжа
22'
ГОЛ! 1:0!
D. Yokota
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гурник
31
Daniel Bielica
ВР
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
26
Рафал Яницки
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
55
Шимон Чиж
ЦП
26
Damian Rasak
ЦП
8
Dani Pacheco
ЦП
17
Kamil Lukoszek
ЦП
17
Daisuke Yokota
ЦФ
22
Piotr Krawczyk
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Ракув
1
Владан Ковачевич
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
5
Яннис Папаниколау
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
27
Бартош Новак
АП
7
Фран Тудор
ПП
17
Анте Крнак
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Гурник
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
96
Robert Dadok
ЦЗ
20
Mateusz Chmarek
ЦП
11
Лоуренс Эннали
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
13
Костас Триантафиллопулос
ЦФ
18
M. Siplak
ЦФ
20
Adrian Kapralik
ЦФ
70
Себастьян Муселик
ЦФ
Ракув
99
Антонис Цифцис
ВР
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
5
Густав Берггрен
ОП
77
Марцин Кебула
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
3-1-4-2
31
3
26
Яницки
13
Янжа
2
Секулич
55
Чиж
8
17
26
22
17
4-4-1-1
1
Ковачевич
15
Ковачевич
3
Рундич
25
Раковитан
33
Пестка
7
Тудор
10
Кочергин
8
Киттель
5
Папаниколау
27
Новак
17
Крнак
55
Чиж
96
96
55
Чиж
13
Янжа
18
18
13
Янжа
17
20
20
17
22
70
Муселик
70
Муселик
22
3
Рундич
24
Арсенич
24
Арсенич
3
Рундич
33
Пестка
8
8
33
Пестка
15
Ковачевич
8
Ледерман
8
Ледерман
15
Ковачевич
8
Киттель
10
Йебоа
10
Йебоа
8
Киттель
25
Раковитан
20
Карлос
20
Карлос
25
Раковитан
Остались в запасе
Гурник
Ракув
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
20
Mateusz Chmarek
ЦП
11
Лоуренс Эннали
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
13
Костас Триантафиллопулос
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
99
Антонис Цифцис
ВР
5
Густав Берггрен
ОП
77
Марцин Кебула
ЦП
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Остались в запасе
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
20
Mateusz Chmarek
ЦП
11
Лоуренс Эннали
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
13
Костас Триантафиллопулос
ЦФ
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
5
Густав Берггрен
ОП
77
Марцин Кебула
ЦП
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Главный тренер
Давид Шварга
Статистика матча Гурник - Ракув
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
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