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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Сокол
Енисей - Сокол: обзор матча 22 октября 2023
Енисей
22.10.2023, воскресенье, 10:00
Россия. Первая лига, 15 тур
5 : 3
Завершен
Сокол
13'
А. Окладников
18'
А. Окладников
32'
А. Масловский
35'
А. Ломакин
57'
А. Окладников
67'
В. Бабаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Сокол
Замена
А. Немченко
️️️️
О. Ланин
77'
75'
Замена
Д. Озманов
️️️️
М. Мальцев
Замена
А. Канаплин
️️️️
Н. Раздорских
70'
68'
Желтая карточка
П. Косаревский
67'
ГОЛ! 5:1!
В. Бабаев
Замена
М. Ужгин
️️️️
Н. Марков
61'
Замена
Д. Капустянский
️️️️
Н. Глушков
61'
58'
Замена
И. Леонтьев
️️️️
Д. Казанцев
ГОЛ! 5:0!
А. Окладников
57'
46'
Замена
П. Косаревский
️️️️
А. Федоров
46'
Замена
А. Абазов
️️️️
Н. Козловский
ГОЛ! 4:0!
А. Ломакин
35'
ГОЛ! 3:0!
А. Масловский
32'
ГОЛ! 2:0!
А. Окладников
18'
ГОЛ! 1:0!
А. Окладников
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
42
Даниил Ярусов
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
71
Данил Казанцев
ОП
21
Никита Козловский
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
24
Михаил Мальцев
АП
55
Игорь Турсунов
ЦФ
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
9
Максим Савельев
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
3
Никита Маньков
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
14
Альберт Погосян
АП
10
Владислав Морозов
ЦФ
4-1-3-1-1
42
Ярусов
33
Масловский
5
Крашевский
5
Стежко
13
Марков
64
Ланин
21
Раздорских
8
Иванов
90
Ломакин
19
Глушков
75
Окладников
4-1-1-2-2
16
Федоров
27
Молодцов
99
Евдокимов
5
Сериков
49
Караев
71
Казанцев
21
Козловский
11
Бабаев
24
Мальцев
10
Ежков
55
Турсунов
13
Марков
61
Ужгин
61
Ужгин
13
Марков
64
Ланин
22
Немченко
22
Немченко
64
Ланин
19
Глушков
70
Капустянский
70
Капустянский
19
Глушков
21
Раздорских
8
Канаплин
8
Канаплин
21
Раздорских
16
Федоров
13
Косаревский
13
Косаревский
16
Федоров
21
Козловский
23
Абазов
23
Абазов
21
Козловский
24
Мальцев
17
Озманов
17
Озманов
24
Мальцев
71
Казанцев
52
Леонтьев
52
Леонтьев
71
Казанцев
Остались в запасе
Енисей
Сокол
22
Дмитрий Ребров
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
3
Никита Маньков
ЦЗ
14
Альберт Погосян
АП
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
9
Максим Савельев
ЦФ
Остались в запасе
3
Никита Маньков
ЦЗ
14
Альберт Погосян
АП
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Енисей - Сокол
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Юнус Кошко
(Белореченск)
Помощники судьи:
Денис Петров (Астрахань)
Александр Приходько (Москва)
Резервный судья:
Михаил Воробьев (Новосибирск)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Московская область)
Инспектор:
Сергей Романов (Новосибирск)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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