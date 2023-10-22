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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Монца
Рома - Монца: обзор матча 22 октября 2023
Рома
22.10.2023, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 0
Завершен
Монца
90'
С. Эль-Шаарави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Монца
90'
+6
Желтая карточка
Р. Гальярдини
ГОЛ! 1:0!
С. Эль-Шаарави
90'
86'
Замена
Д. Донати
️️️️
Г. Кирьякопулос
Замена
Р. Кристенсен
️️️️
Л. Спинаццола
79'
Желтая карточка
Д. Манчини
78'
Замена
Д. Льоренте
️️️️
Э. Н'Дика
73'
Замена
Н. Залевски
️️️️
Р. Карсдорп
73'
Желтая карточка
Б. Кристанте
70'
64'
Замена
Д. Мота
️️️️
Л. Коломбо
64'
Замена
С. Виньято
️️️️
А. Колпани
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Э. Бове
63'
Замена
С. Азмун
️️️️
А. Белотти
63'
46'
Замена
С. Биринделли
️️️️
П. Перейра
45'
+1
Желтая карточка
Х. Мачин
45'
+1
Замена
А. Карбони
️️️️
Х. Мачин
41'
Вторая желтая
Д. Д'Амброзио
23'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
13
Педру Перейра
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Монца
22
Алессандро Соррентино
ВР
66
Стефано Гори
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
87
Давиде Беттелла
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
19
Самуэле Виньято
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
46
Дани Мота
ЦФ
4-1-3-2
1
Патрисиу
37
Спинаццола
23
Манчини
26
Н'Дика
2
Карсдорп
5
Паредес
8
Бове
10
Ауа
4
Кристанте
9
Лукаку
11
Белотти
4-3-2-1
20
Ди Грегорио
33
Д'Амброзио
4
Мари
5
Калдирола
77
Кирьякопулос
21
Гальярдини
28
Колпани
16
Мачин
13
Перейра
32
Пессина
29
Коломбо
2
Карсдорп
59
Залевски
59
Залевски
2
Карсдорп
26
Н'Дика
3
Льоренте
3
Льоренте
26
Н'Дика
37
Спинаццола
5
Кристенсен
5
Кристенсен
37
Спинаццола
8
Бове
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
8
Бове
11
Белотти
20
Азмун
20
Азмун
11
Белотти
16
Мачин
44
Карбони
44
Карбони
16
Мачин
77
Кирьякопулос
2
Донати
2
Донати
77
Кирьякопулос
13
Перейра
19
Биринделли
19
Биринделли
13
Перейра
28
Колпани
19
Виньято
19
Виньято
28
Колпани
29
Коломбо
46
Мота
46
Мота
29
Коломбо
Остались в запасе
Рома
Монца
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
2
Зеки Челик
ПЗ
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
22
Алессандро Соррентино
ВР
66
Стефано Гори
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
87
Давиде Беттелла
ЦЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
2
Зеки Челик
ПЗ
10
Риккардо Пагано
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
Остались в запасе
22
Алессандро Соррентино
ВР
66
Стефано Гори
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
87
Давиде Беттелла
ЦЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Рома - Монца
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
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