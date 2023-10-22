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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Мехелен
Генк - Мехелен: обзор матча 22 октября 2023
Генк
22.10.2023, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
4 : 0
Завершен
Мехелен
41'
Б. Хейнен
76'
Б. Эль-Ханнус
90+1'
А. Айт Эль-Хадж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Мехелен
ГОЛ! 3:0!
А. Айт Эль-Хадж
Пас отдал
Л. Ойен
90'
+1
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
Д. Пайнтсил
88'
Замена
Л. Ойен
️️️️
Б. Эль-Ханнус
80'
Замена
Т. Арокодаре
️️️️
А. Зекири
80'
ГОЛ! 2:0!
Б. Эль-Ханнус
76'
73'
Замена
Н. Бассет
️️️️
Л. Лаубербах
67'
Замена
Й. Маледе
️️️️
Н. Сторм
67'
Замена
П. Пфлюке
️️️️
Н. Мукау
65'
Желтая карточка
E. Cobbaut
61'
Желтая карточка
Д. Фулон
Желтая карточка
М. МакКензи
60'
ГОЛ! 1:0!
Б. Хейнен
Пас отдал
М. МакКензи
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
33
Elias Cobbaut
ЦЗ
17
Роб Скофс
ЦП
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
28
Керим Мрабти
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
Главный тренер
Стивен Дефур
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
5
Матиас Галарса
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Люка Ойен
АП
11
Йира Сор
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Мехелен
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
11
Билал Бафдили
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
9
Норман Бассет
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
4-4-1-1
26
Вандевордт
3
Артеага
15
Садик
3
МакКензи
7
Эль Уахди
17
Грошовски
28
Пайнтсил
22
Бонсу Баа
8
Хейнен
11
Эль-Ханнус
9
Зекири
4-2-1-3
1
14
Уолш
30
33
5
Фулон
17
Скофс
17
Мукау
11
Хайреманс
29
Лаубербах
10
Сторм
28
Мрабти
28
Пайнтсил
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
28
Пайнтсил
11
Эль-Ханнус
11
Ойен
11
Ойен
11
Эль-Ханнус
9
Зекири
99
Арокодаре
99
Арокодаре
9
Зекири
17
Мукау
14
Пфлюке
14
Пфлюке
17
Мукау
29
Лаубербах
9
Бассет
9
Бассет
29
Лаубербах
10
Сторм
14
Маледе
14
Маледе
10
Сторм
Остались в запасе
Генк
Мехелен
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
5
Матиас Галарса
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Вутер Вранкен
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
11
Билал Бафдили
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Главный тренер
Стивен Дефур
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
5
Матиас Галарса
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
Остались в запасе
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
11
Билал Бафдили
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Стивен Дефур
Статистика матча Генк - Мехелен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
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