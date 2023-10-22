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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Нижний Новгород
Спартак - Нижний Новгород: обзор матча 22 октября 2023
Спартак
22.10.2023, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Нижний Новгород
41'
Д. Пруцев
90+8'
К. Мартинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Нижний Новгород
ГОЛ! 2:0!
К. Мартинс
90'
+8
90'
+4
Желтая карточка
А. Трошечкин
90'
+3
Желтая карточка
Н. Каккоев
90'
+1
Вторая желтая
К. Гоцук
89'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
Н. Калинский
Замена
Н. Умяров
️️️️
Х. Медина
88'
Замена
Л. Классен
️️️️
А. Зиньковский
88'
83'
Желтая карточка
К. Гоцук
77'
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
В. Карапузов
Замена
В. Мозес
️️️️
М. Игнатов
76'
Замена
К. Мартинс
️️️️
Д. Пруцев
66'
65'
Замена
Н. Кутателадзе
️️️️
Х. Боселли
Замена
А. Соболев
️️️️
К. Промес
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Пруцев
Пас отдал
Д. Денисов
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
10
Квинси Промес
ЛВ
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
6
Эссьен Эдедем
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Эдгар Севикян
ПВ
21
Хуан Боселли
ПВ
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Сергей Юран
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
5
Олег Рябчук
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Тео Бонгонда
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Нижний Новгород
16
Виталий Ботнарь
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
10
Антон Мухин
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
11
Зе Турбо
ЦФ
11
Русланбек Жиянов
ЦФ
3-2-1-3-1
98
Максименко
4
Дуарте
6
Бабич
68
Литвинов
97
Денисов
26
Хлусевич
25
Пруцев
10
Промес
8
Игнатов
28
Медина
77
Зиньковский
3-3-1-3
25
Нигматуллин
24
Гоцук
2
Александров
30
Стаматов
22
Каккоев
6
Эдедем
5
Трошечкин
78
Калинский
17
Карапузов
21
Боселли
19
Севикян
77
Зиньковский
32
Классен
32
Классен
77
Зиньковский
28
Медина
18
Умяров
18
Умяров
28
Медина
25
Пруцев
35
Мартинс
35
Мартинс
25
Пруцев
8
Игнатов
11
Мозес
11
Мозес
8
Игнатов
10
Промес
7
Соболев
7
Соболев
10
Промес
17
Карапузов
89
Стоцкий
89
Стоцкий
17
Карапузов
78
Калинский
44
Кухарчук
44
Кухарчук
78
Калинский
21
Боселли
23
Кутателадзе
23
Кутателадзе
21
Боселли
Остались в запасе
Спартак
Нижний Новгород
57
Александр Селихов
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
16
Виталий Ботнарь
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
11
Зе Турбо
ЦФ
11
Русланбек Жиянов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Остались в запасе
16
Виталий Ботнарь
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
11
Зе Турбо
ЦФ
11
Русланбек Жиянов
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Спартак - Нижний Новгород
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Помощники судьи:
Игорь Князев
Владимир Миневич
Дополнительные помощники:
VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Андрей Фисенко
Резервный судья:
Евгений Буланов
Инспектор:
Сергей Хральцов
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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