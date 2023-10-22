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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Одд
Стремсгодсет - Одд: обзор матча 22 октября 2023
Стремсгодсет
22.10.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
3 : 1
Завершен
Одд
64'
Э. Андерсен
69'
Г. Штенгель (П)
86'
Э. Мелькерсен
28'
Ф. Тевелде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стремсгодсет - Одд
Замена
М. Фарджи
️️️️
М. Менерт
89'
ГОЛ! 3:1!
Э. Мелькерсен
Пас отдал
Г. Вальсвик
86'
Замена
Т. Грегор
️️️️
Л. Томассон
83'
80'
Замена
С. Аас
️️️️
Ф. Реннинген Йоргенсен
79'
Замена
O. Erik Midtskogen
️️️️
М. Ингебригтсен
77'
Желтая карточка
Э. Рууд
69'
Желтая карточка
Д. Томаш
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Г. Штенгель
69'
ГОЛ! 1:1!
Э. Андерсен
Пас отдал
Л. Томассон
64'
57'
Замена
T. Rekdal
️️️️
Ф. Тевелде
55'
Желтая карточка
Л. Овусу
Желтая карточка
Г. Штенгель
54'
28'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Тевелде
Пас отдал
Ф. Реннинген Йоргенсен
Желтая карточка
К. Красники
21'
Желтая карточка
Б. Сермо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
27
Фредрик-Кристенсен Даль
ЦЗ
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
5
Бент Сермо
ПЗ
10
Герман Штенгель
ЦП
8
Крешник Красники
ЦП
2
Логи Томассон
ЦП
77
Маркус Менерт
ПВ
23
Эрик Андерсен
ПВ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Йорген Иснес
Одд
99
Пер Бротвейт
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
21
Стеффен Хаген
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ПЗ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
24
Леонард Овусу
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
21
Leon Hien
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
4
Томас Грегор
ЛЗ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
14
Оле Энерсен
ЛВ
21
Марко Фарджи
ЛВ
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
6
Samuel Silalahi
ЦП
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
18
Сайвер Аас
ЦФ
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
9
Ole Erik Midtskogen
ЦФ
4-3-2-1
16
Михра
71
Вальсвик
27
Даль
26
Вильсвик
5
Сермо
10
Штенгель
8
Красники
2
Томассон
77
Менерт
23
Андерсен
9
Мелькерсен
4-1-1-1-3
99
Бротвейт
26
Гьенгор
21
Хаген
2
Рууд
3
Баккей
1
Йоргенсен
24
Овусу
19
Ингебригтсен
21
15
11
Тевелде
2
Томассон
4
Грегор
4
Грегор
2
Томассон
77
Менерт
21
Фарджи
21
Фарджи
77
Менерт
11
Тевелде
20
20
11
Тевелде
1
Йоргенсен
18
Аас
18
Аас
1
Йоргенсен
19
Ингебригтсен
9
9
19
Ингебригтсен
Остались в запасе
Стремсгодсет
Одд
40
Мортен Саэтра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
6
Samuel Silalahi
ЦП
14
Оле Энерсен
ЛВ
Главный тренер
Йорген Иснес
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
40
Мортен Саэтра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
15
Андреас Эредия-Ранден
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
6
Samuel Silalahi
ЦП
14
Оле Энерсен
ЛВ
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
Главный тренер
Йорген Иснес
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Стремсгодсет - Одд
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
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Стремсгодсет
Одд
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
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5
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2
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3
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
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2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
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15
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Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
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2016.01.27 23:10
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