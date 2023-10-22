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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Днепр-1
Динамо К - Днепр-1: обзор матча 22 октября 2023
Динамо К
22.10.2023, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Днепр-1
13'
А. Гуцуляк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Днепр-1
Замена
А. Царенко
️️️️
В. Ванат
84'
77'
Замена
А. Каплиенко
️️️️
В. Кравец
Желтая карточка
В. Дубинчак
70'
Желтая карточка
Бенито
67'
Замена
Н. Шапаренко
️️️️
А. Андриевский
66'
Замена
В. Кабаев
️️️️
Н. Волошин
66'
Замена
Бенито
️️️️
В. Шепелев
66'
65'
Замена
M. Andre
️️️️
А. Филиппов
61'
Замена
В. Танчик
️️️️
А. Гуцуляк
Желтая карточка
В. Шепелев
51'
Замена
В. Дубинчак
️️️️
К. Вивчаренко
46'
40'
Желтая карточка
А. Гуцуляк
31'
Желтая карточка
Э. Сарапий
21'
Желтая карточка
В. Рубчинский
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Гуцуляк
Пас отдал
А. Филиппов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Днепр-1
23
Евгений Волынец
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
22
Бенито
ЛВ
4
Решат Рамадани
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
17
Антон Царенко
АП
Днепр-1
1
Яков Кинарейкин
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
4
Эмилиано Пурита
ПЗ
40
Виктиньо
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
42
Евгений Пасич
ПВ
28
Marcos Andre
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Бущан
2
Вивчаренко
4
Попов
34
Сирота
18
Тымчик
6
Бражко
18
Андриевский
29
Буяльский
19
Шепелев
9
Волошин
19
Ванат
3-1-3-2-1
23
Волынец
5
Сваток
3
Адамюк
3
Кравец
5
Сарапий
8
Бабенко
8
Пихаленок
15
Рубчинский
30
Леднев
11
Гуцуляк
9
Филиппов
2
Вивчаренко
44
Дубинчак
44
Дубинчак
2
Вивчаренко
18
Андриевский
10
Шапаренко
10
Шапаренко
18
Андриевский
9
Волошин
22
Кабаев
22
Кабаев
9
Волошин
19
Ванат
17
Царенко
17
Царенко
19
Ванат
19
Шепелев
22
Бенито
22
Бенито
19
Шепелев
3
Кравец
18
Каплиенко
18
Каплиенко
3
Кравец
11
Гуцуляк
34
Танчик
34
Танчик
11
Гуцуляк
9
Филиппов
28
28
9
Филиппов
Остались в запасе
Динамо К
Днепр-1
51
Валентин Моргун
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
4
Решат Рамадани
ОП
Главный тренер
Мирча Луческу
1
Яков Кинарейкин
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
4
Эмилиано Пурита
ПЗ
40
Виктиньо
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
4
Решат Рамадани
ОП
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
4
Эмилиано Пурита
ПЗ
40
Виктиньо
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Динамо К - Днепр-1
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
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