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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Нюрнберг - Герта
Нюрнберг - Герта: обзор матча 22 октября 2023
Нюрнберг
22.10.2023, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Герта
57'
Й. Кастроп
72'
Т. Ляйстнер (АГ)
84'
Д. Хаяси
15'
С. Превляк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нюрнберг - Герта
90'
+7
Желтая карточка
B. Hussein
ГОЛ! 3:1!
Д. Хаяси
84'
Желтая карточка
Й. Кастроп
81'
81'
Замена
B. Hussein
️️️️
А. Бухалакис
Желтая карточка
Я. Хорн
78'
Замена
А. Гюрлеен
️️️️
Б. Голлер
76'
Красная карточка
И. Маркес
74'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Т. Ляйстнер
72'
71'
Замена
Д. Шерхант
️️️️
Х. Табакович
68'
Красная карточка
М. Кемпф
Замена
Д. Хаяси
️️️️
Л. Шлаймер
63'
63'
Замена
М. Винклер
️️️️
Д. Зеефуик
63'
Замена
Б. Дардаи
️️️️
С. Превляк
Замена
Ф. Локемпер
️️️️
K. Okunuki
58'
ГОЛ! 1:1!
Й. Кастроп
57'
Пенальти не реализован!
Д. Узун
39'
31'
Желтая карточка
Х. Табакович
15'
ГОЛ! 0:1!
С. Превляк
Желтая карточка
Б. Голлер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
11
Натаниэль Браун
ЦЗ
30
Ян Гьямера
ПЗ
6
Флориан Флик
ОП
44
Kanji Okunuki
ЦП
17
Йенс Кастроп
ЦП
42
Джан Узун
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
37
Лукас Шлаймер
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
11
Фабиан Резе
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Нюрнберг
29
Тим Хандверкер
ЛЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
30
Ali Loune
ЦП
8
Тайлан Думан
ЦП
91
Даичи Хаяси
ЦФ
9
Феликс Локемпер
ЦФ
13
Эрик Векессер
ЦФ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
Герта
13
Robert Kwasigroch
ВР
41
Паскаль Клеменс
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Bilal Hussein
ЦП
8
Бенке Дардаи
ЦП
24
Gustav Christensen
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
10
Мартен Винклер
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
4-1-3-1-1
26
Матениа
38
Хорн
4
Маркес
11
Браун
30
Гьямера
6
Флик
44
17
Кастроп
42
Узун
14
Голлер
37
Шлаймер
3-2-1-3
1
Эрнст
2
Кемпф
3
Кенни
37
Ляйстнер
33
Карбовник
31
Дардаи
41
Бухалакис
9
Табакович
14
Превляк
11
Резе
37
Шлаймер
91
Хаяси
91
Хаяси
37
Шлаймер
44
9
Локемпер
9
Локемпер
44
14
Голлер
15
Гюрлеен
15
Гюрлеен
14
Голлер
41
Бухалакис
8
8
41
Бухалакис
14
Превляк
8
Дардаи
8
Дардаи
14
Превляк
42
Зеефуик
10
Винклер
10
Винклер
42
Зеефуик
9
Табакович
7
Шерхант
7
Шерхант
9
Табакович
Остались в запасе
Нюрнберг
Герта
29
Тим Хандверкер
ЛЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
30
Ali Loune
ЦП
8
Тайлан Думан
ЦП
13
Эрик Векессер
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
13
Robert Kwasigroch
ВР
41
Паскаль Клеменс
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
24
Gustav Christensen
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
29
Тим Хандверкер
ЛЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
30
Ali Loune
ЦП
8
Тайлан Думан
ЦП
13
Эрик Векессер
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
Остались в запасе
13
Robert Kwasigroch
ВР
41
Паскаль Клеменс
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
24
Gustav Christensen
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Нюрнберг - Герта
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Нюрнберг
- : -
05.12.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
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