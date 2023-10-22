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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Вест Хэм
Астон Вилла - Вест Хэм: обзор матча 22 октября 2023
Астон Вилла
22.10.2023, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 9 тур
4 : 1
Завершен
Вест Хэм
30'
Д. Луис
52'
Д. Луис (П)
74'
О. Уоткинс
89'
Л. Бэйли
56'
Д. Боуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Вест Хэм
90'
+1
Замена
П. Форнальс
️️️️
М. Антонио
ГОЛ! 4:1!
Л. Бэйли
Пас отдал
Ю. Тилеманс
89'
86'
Замена
Д. Ингс
️️️️
Л. Пакета
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
М. Диаби
85'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Н. Дзаньоло
76'
ГОЛ! 3:1!
О. Уоткинс
Пас отдал
Д. МакГинн
74'
67'
Замена
М. Кудус
️️️️
Т. Соучек
56'
ГОЛ! 2:1!
Д. Боуэн
Пас отдал
Э. Альварес
55'
Желтая карточка
Эмерсон
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Луис
52'
ГОЛ! 1:0!
Д. Луис
Пас отдал
О. Уоткинс
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
26
Омари Келлиман
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
8
Пабло Форнальс
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Мартинес
12
Динь
15
Конса
14
Торрес
2
Кэш
8
Камара
12
Луис
7
МакГинн
19
Диаби
10
Дзаньоло
11
Уоткинс
4-2-1-2-1
23
Ареоля
34
Цоуфал
4
Зума
21
Агер
33
Эмерсон
4
Альварес
28
Соучек
30
Уорд-Проус
20
Боуэн
11
Пакета
18
Антонио
19
Диаби
18
Тилеманс
18
Тилеманс
19
Диаби
10
Дзаньоло
17
Бэйли
17
Бэйли
10
Дзаньоло
18
Антонио
8
Форнальс
8
Форнальс
18
Антонио
28
Соучек
20
Кудус
20
Кудус
28
Соучек
11
Пакета
28
Ингс
28
Ингс
11
Пакета
Остались в запасе
Астон Вилла
Вест Хэм
1
Робин Ольсен
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
26
Омари Келлиман
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
22
Лукаш Фабиански
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
26
Омари Келлиман
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Астон Вилла - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
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31.10.2026
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