Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
сентябрь 2014
октябрь 2014
Россия. ФНЛ (2014/2015), 13 тур
Луч
2 : 2
Оренбург
Матч завершен
СКА-Хабаровск
1 : 0
Волгарь
Матч завершен
Томь
1 : 0
Анжи
Матч завершен
Енисей
3 : 1
Сахалин
Матч завершен
Крылья Советов
1 : 1
Сочи
Матч завершен
Тюмень
4 : 1
Сибирь
Матч завершен
Тосно
0 : 0
Шинник
Матч завершен
Сокол
1 : 1
Балтика
Матч завершен
Химик
2 : 3
Волга
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2014/2015), 7 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Эвертон
Матч завершен
Тоттенхэм
1 : 0
Саутгемптон
Матч завершен
Челси
2 : 0
Арсенал
Матч завершен
Вест Хэм
2 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
Матч завершен
Испания. Примера (2014/2015), 7 тур
Севилья
4 : 1
Депортиво
Матч завершен
Сельта
1 : 3
Вильярреал
Матч завершен
Эспаньол
2 : 0
Реал Сосьедад
Матч завершен
Реал
5 : 0
Атлетик
Матч завершен
Италия. Серия А (2014/2015), 6 тур
Эмполи
3 : 0
Палермо
Матч завершен
Лацио
3 : 2
Сассуоло
Матч завершен
Парма
1 : 2
Дженоа
Матч завершен
Сампдория
1 : 0
Аталанта
Матч завершен
Удинезе
1 : 1
Чезена
Матч завершен
Ювентус
3 : 2
Рома
Матч завершен
Фиорентина
3 : 0
Интер
Матч завершен
Наполи
2 : 1
Торино
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2014/2015), 7 тур
Вольфсбург
1 : 0
Аугсбург
Матч завершен
Боруссия М
1 : 1
Майнц
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2014/2015), 9 тур
Сент-Этьен
0 : 1
Тулуза
Матч завершен
Генгам
0 : 1
Нант
Матч завершен
Лион
3 : 0
Лилль
Матч завершен
ПСЖ
1 : 1
Монако
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015), 14 тур
Химки
1 : 2
Леон Сатурн
Матч завершен
Спартак-2
3 : 1
Зенит-2
Матч завершен
Коломна
3 : 1
Волга
Матч завершен
Псков
2 : 1
Текстильщик
Матч завершен
Знамя Труда
0 : 4
Торпедо Вл
Матч завершен
ЦРФСО
0 : 2
Спартак К
Матч завершен
Олимп-Долгопрудный
3 : 2
Москва
Матч завершен
Строгино
0 : 2
Домодедово
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015), 14 тур
Арсенал-2
0 : 2
Динамо Бр
Матч завершен
Чертаново
1 : 4
Выбор-Курбатово
Матч завершен
Орел
0 : 4
Калуга
Матч завершен
Зенит
2 : 1
Матч завершен
Металлург Л
3 : 0
Подолье
Матч завершен
Тамбов
3 : 0
Авангард
Матч завершен
Локомотив
1 : 3
Рязань
Матч завершен
Факел
1 : 1
Витязь
Матч завершен
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015), 11 тур
Ноттингем Форест
2 : 2
Ипсвич Таун
Матч завершен
Испания. Сегунда (2014/2015), 7 тур
Вальядолид
0 : 0
Бетис
Матч завершен
Рекреативо
2 : 1
Алькоркон
Матч завершен
Сабадель
6 : 1
Альбасете
Матч завершен
Сарагоса
2 : 0
Мальорка
Матч завершен
Леганес
2 : 0
Тенерифе
Матч завершен
Мирандес
2 : 0
Нумансия
Матч завершен
США. МЛС 2014
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 0
Динамо Хьюстон
Матч завершен
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
Даллас
Матч завершен
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
Коламбус
Матч завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 0
Торонто
Матч завершен
Сан-Хосе
1 : 2
Портленд
Матч завершен
Колорадо
1 : 4
Сиэтл
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2014/2015), 8 тур
Мариуполь
0 : 1
Днепр
Матч завершен
Металлист
2 : 1
Металлург
Матч завершен
Динамо
1 : 0
Шахтер
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2014/2015), 5 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 0
Акхисар Беледиеспор
Матч завершен
Карабюкспор
3 : 0
Трабзонспор
Матч завершен
Эскишехирспор
1 : 2
Ризеспор
Матч завершен
Баликесирспор
0 : 1
Бешикташ
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2014/2015), 11 тур
Рид
1 : 2
Рапид
Матч завершен
Зальцбург
4 : 1
Винер-Нойштадт
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2014. группа A, 26 тур
Динамо
2 : 0
Нафтан
Матч завершен
Гомель
1 : 2
БАТЭ
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2014. группа B, 26 тур
Днепр
1 : 2
Белшина
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2014/2015), 10 тур
Брюгге
3 : 0
Стандард
Матч завершен
Андерлехт
0 : 0
Генк
Матч завершен
Локерен
3 : 1
Остенде
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2014, 26 тур
Коринтианс
3 : 0
Спорт Ресифи
Матч завершен
Крузейро
2 : 1
Интернасьонал
Матч завершен
Крисиума
3 : 1
Атлетико Минейро
Матч завершен
Гойас
1 : 0
Фигейренсе
Матч завершен
Дания. Суперлига (2014/2015), 10 тур
Вестсьелланд
1 : 1
Сендерийск
Матч завершен
Рандерс
0 : 0
Нордшелланд
Матч завершен
Копенгаген
2 : 1
Эсбьерг
Матч завершен
Брондбю
2 : 1
Ольборг
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2014/2015), 8 тур
ПСВ
3 : 0
Экселсиор
Матч завершен
АЗ Алкмаар
2 : 2
Твенте
Матч завершен
Фейеноорд
4 : 0
Гронинген
Матч завершен
Аякс
0 : 0
Зволле
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 26 тур
Сарпсборг 08
0 : 0
Стремсгодсет
Матч завершен
Буде-Глимт
1 : 1
Стабек
Матч завершен
Хаугесунд
2 : 0
Санднес Ульф
Матч завершен
Волеренга
2 : 1
Согндаль
Матч завершен
Бранн
1 : 2
Старт
Матч завершен
Португалия. Примейра (2014/2015), 7 тур
Академика
0 : 0
Морейренcе
Матч завершен
Пасуш де Феррейра
3 : 2
Маритиму
Матч завершен
Жил Висенте
1 : 1
Эшторил
Матч завершен
Бенфика
4 : 0
Арука
Матч завершен
Порту
2 : 1
Брага
Матч завершен
Насьональ
0 : 0
Риу Аве
Матч завершен
Белененсеш
1 : 1
Витория Сетубал
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2014/2015), 11 тур
Цюрих
3 : 0
Вадуц
Матч завершен
Сьон
3 : 1
Люцерн
Матч завершен
Арау
3 : 2
Янг Бойз
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015), 9 тур
Инвернесс
1 : 1
Росс Каунти
Матч завершен
Селтик
0 : 1
Гамильтон Академикал
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2014/2015), 10 тур
Спарта
1 : 0
Слован
Матч завершен
Виктория
1 : 0
Теплице
Матч завершен