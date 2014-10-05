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Расписание матчей 05-10-2014

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
09 вт 10 Вчера 11 Сегодня 12 Завтра 13 сб
сентябрь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
октябрь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
ноябрь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Предыдущий день Следующий день
Россия. ФНЛ (2014/2015), 13 тур Таблица
5 октября, 09:00
Луч
2 : 2
Оренбург
Матч завершен
5 октября, 09:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Волгарь
Матч завершен
5 октября, 12:00
Томь
1 : 0
Анжи
Матч завершен
5 октября, 13:00
Енисей
3 : 1
Сахалин
Матч завершен
5 октября, 14:00
Крылья Советов
1 : 1
Сочи
Матч завершен
5 октября, 15:00
Тюмень
4 : 1
Сибирь
Матч завершен
5 октября, 15:00
Тосно
0 : 0
Шинник
Матч завершен
5 октября, 17:00
Сокол
1 : 1
Балтика
Матч завершен
5 октября, 17:30
Химик
2 : 3
Волга
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2014/2015), 7 тур Таблица
5 октября, 15:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Эвертон
Матч завершен
5 октября, 17:05
Тоттенхэм
1 : 0
Саутгемптон
Матч завершен
5 октября, 17:20
Челси
2 : 0
Арсенал
Матч завершен
5 октября, 19:15
Вест Хэм
2 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
Матч завершен
Испания. Примера (2014/2015), 7 тур Таблица
5 октября, 14:00
Севилья
4 : 1
Депортиво
Матч завершен
5 октября, 19:00
Сельта
1 : 3
Вильярреал
Матч завершен
5 октября, 21:00
Эспаньол
2 : 0
Реал Сосьедад
Матч завершен
5 октября, 23:00
Реал
5 : 0
Атлетик
Матч завершен
Италия. Серия А (2014/2015), 6 тур Таблица
5 октября, 14:30
Эмполи
3 : 0
Палермо
Матч завершен
5 октября, 17:00
Лацио
3 : 2
Сассуоло
Матч завершен
5 октября, 17:00
Парма
1 : 2
Дженоа
Матч завершен
5 октября, 17:00
Сампдория
1 : 0
Аталанта
Матч завершен
5 октября, 17:00
Удинезе
1 : 1
Чезена
Матч завершен
5 октября, 20:00
Ювентус
3 : 2
Рома
Матч завершен
5 октября, 22:45
Фиорентина
3 : 0
Интер
Матч завершен
5 октября, 22:45
Наполи
2 : 1
Торино
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2014/2015), 7 тур Таблица
5 октября, 17:30
Вольфсбург
1 : 0
Аугсбург
Матч завершен
5 октября, 19:30
Боруссия М
1 : 1
Майнц
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2014/2015), 9 тур Таблица
5 октября, 16:00
Сент-Этьен
0 : 1
Тулуза
Матч завершен
5 октября, 19:00
Генгам
0 : 1
Нант
Матч завершен
5 октября, 19:00
Лион
3 : 0
Лилль
Матч завершен
5 октября, 23:00
ПСЖ
1 : 1
Монако
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015), 14 тур Таблица
5 октября, 13:30
Химки
1 : 2
Леон Сатурн
Матч завершен
5 октября, 14:00
Спартак-2
3 : 1
Зенит-2
Матч завершен
5 октября, 15:30
Коломна
3 : 1
Волга
Матч завершен
5 октября, 16:00
Псков
2 : 1
Текстильщик
Матч завершен
5 октября, 16:00
Знамя Труда
0 : 4
Торпедо Вл
Матч завершен
5 октября, 17:00
ЦРФСО
0 : 2
Спартак К
Матч завершен
5 октября, 18:00
Олимп-Долгопрудный
3 : 2
Москва
Матч завершен
5 октября, 19:00
Строгино
0 : 2
Домодедово
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015), 14 тур Таблица
5 октября, 14:00
Арсенал-2
0 : 2
Динамо Бр
Матч завершен
5 октября, 14:00
Чертаново
1 : 4
Выбор-Курбатово
Матч завершен
5 октября, 15:30
Орел
0 : 4
Калуга
Матч завершен
5 октября, 16:00
Зенит
2 : 1
Матч завершен
5 октября, 16:00
Металлург Л
3 : 0
Подолье
Матч завершен
5 октября, 16:00
Тамбов
3 : 0
Авангард
Матч завершен
5 октября, 18:00
Локомотив
1 : 3
Рязань
Матч завершен
5 октября, 18:00
Факел
1 : 1
Витязь
Матч завершен
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015), 11 тур Таблица
5 октября, 18:00
Ноттингем Форест
2 : 2
Ипсвич Таун
Матч завершен
Испания. Сегунда (2014/2015), 7 тур Таблица
5 октября, 14:00
Вальядолид
0 : 0
Бетис
Матч завершен
5 октября, 19:00
Рекреативо
2 : 1
Алькоркон
Матч завершен
5 октября, 19:00
Сабадель
6 : 1
Альбасете
Матч завершен
5 октября, 20:15
Сарагоса
2 : 0
Мальорка
Матч завершен
5 октября, 21:00
Леганес
2 : 0
Тенерифе
Матч завершен
5 октября, 23:00
Мирандес
2 : 0
Нумансия
Матч завершен
США. МЛС 2014 Таблица
5 октября, 02:00
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 0
Динамо Хьюстон
Матч завершен
5 октября, 03:00
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
Даллас
Матч завершен
5 октября, 03:30
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
Коламбус
Матч завершен
5 октября, 06:30
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 0
Торонто
Матч завершен
5 октября, 07:00
Сан-Хосе
1 : 2
Портленд
Матч завершен
5 октября, 23:00
Колорадо
1 : 4
Сиэтл
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2014/2015), 8 тур Таблица
5 октября, 15:00
Мариуполь
0 : 1
Днепр
Матч завершен
5 октября, 18:00
Металлист
2 : 1
Металлург
Матч завершен
5 октября, 20:30
Динамо
1 : 0
Шахтер
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2014/2015), 5 тур Таблица
5 октября, 14:30
Истанбул Башакшехир
4 : 0
Акхисар Беледиеспор
Матч завершен
5 октября, 17:00
Карабюкспор
3 : 0
Трабзонспор
Матч завершен
5 октября, 17:00
Эскишехирспор
1 : 2
Ризеспор
Матч завершен
5 октября, 20:00
Баликесирспор
0 : 1
Бешикташ
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2014/2015), 11 тур Таблица
5 октября, 18:30
Рид
1 : 2
Рапид
Матч завершен
5 октября, 21:00
Зальцбург
4 : 1
Винер-Нойштадт
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2014. группа A, 26 тур Таблица
5 октября, 17:00
Динамо
2 : 0
Нафтан
Матч завершен
5 октября, 19:15
Гомель
1 : 2
БАТЭ
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2014. группа B, 26 тур Таблица
5 октября, 17:00
Днепр
1 : 2
Белшина
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2014/2015), 10 тур Таблица
5 октября, 16:30
Брюгге
3 : 0
Стандард
Матч завершен
5 октября, 20:00
Андерлехт
0 : 0
Генк
Матч завершен
5 октября, 22:00
Локерен
3 : 1
Остенде
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2014, 26 тур Таблица
5 октября, 01:30
Коринтианс
3 : 0
Спорт Ресифи
Матч завершен
5 октября, 01:30
Крузейро
2 : 1
Интернасьонал
Матч завершен
5 октября, 01:30
Крисиума
3 : 1
Атлетико Минейро
Матч завершен
5 октября, 04:00
Гойас
1 : 0
Фигейренсе
Матч завершен
Дания. Суперлига (2014/2015), 10 тур Таблица
5 октября, 15:00
Вестсьелланд
1 : 1
Сендерийск
Матч завершен
5 октября, 17:00
Рандерс
0 : 0
Нордшелланд
Матч завершен
5 октября, 19:00
Копенгаген
2 : 1
Эсбьерг
Матч завершен
5 октября, 21:00
Брондбю
2 : 1
Ольборг
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2014/2015), 8 тур Таблица
5 октября, 14:30
ПСВ
3 : 0
Экселсиор
Матч завершен
5 октября, 16:30
АЗ Алкмаар
2 : 2
Твенте
Матч завершен
5 октября, 16:30
Фейеноорд
4 : 0
Гронинген
Матч завершен
5 октября, 18:45
Аякс
0 : 0
Зволле
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 26 тур Таблица
5 октября, 17:30
Сарпсборг 08
0 : 0
Стремсгодсет
Матч завершен
5 октября, 20:00
Буде-Глимт
1 : 1
Стабек
Матч завершен
5 октября, 20:00
Хаугесунд
2 : 0
Санднес Ульф
Матч завершен
5 октября, 20:00
Волеренга
2 : 1
Согндаль
Матч завершен
5 октября, 22:00
Бранн
1 : 2
Старт
Матч завершен
Португалия. Примейра (2014/2015), 7 тур Таблица
5 октября, 19:00
Академика
0 : 0
Морейренcе
Матч завершен
5 октября, 19:00
Пасуш де Феррейра
3 : 2
Маритиму
Матч завершен
5 октября, 19:00
Жил Висенте
1 : 1
Эшторил
Матч завершен
5 октября, 21:00
Бенфика
4 : 0
Арука
Матч завершен
5 октября, 21:00
Порту
2 : 1
Брага
Матч завершен
5 октября, 22:00
Насьональ
0 : 0
Риу Аве
Матч завершен
5 октября, 23:15
Белененсеш
1 : 1
Витория Сетубал
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2014/2015), 11 тур Таблица
5 октября, 15:45
Цюрих
3 : 0
Вадуц
Матч завершен
5 октября, 15:45
Сьон
3 : 1
Люцерн
Матч завершен
5 октября, 18:00
Арау
3 : 2
Янг Бойз
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015), 9 тур Таблица
5 октября, 15:45
Инвернесс
1 : 1
Росс Каунти
Матч завершен
5 октября, 16:00
Селтик
0 : 1
Гамильтон Академикал
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2014/2015), 10 тур Таблица
5 октября, 17:30
Спарта
1 : 0
Слован
Матч завершен
5 октября, 22:15
Виктория
1 : 0
Теплице
Матч завершен
Россия
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