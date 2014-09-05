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    Расписание матчей 05-09-2014

    август 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    сентябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    октябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи. Сборные 2014
    5 сентября, пятница
    14:25
    Япония
    0:2
    Уругвай
    Матч завершен
    5 сентября, пятница
    15:00
    Южная Корея
    3:1
    Венесуэла
    Матч завершен
    5 сентября, пятница
    17:00
    Казахстан
    7:1
    Киргизия
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2014
    5 сентября, пятница
    19:00
    Спартак
    1:1
    Црвена Звезда
    Матч завершен
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