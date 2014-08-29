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июль 2014
август 2014
Россия. Премьер-лига (2014/2015), 6 тур
Урал
0 : 1
Ахмат
Матч завершен
Лига Европы (2014/2015), 4 раунд, ответный матч
Риу Аве
1 : 0
Эльфсборг
Матч завершен
Испания. Примера (2014/2015), 2 тур
Хетафе
1 : 0
Альмерия
Матч завершен
Валенсия
3 : 0
Малага
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2014/2015), 2 тур
Аугсбург
2 : 3
Боруссия Д
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2014/2015), 4 тур
Марсель
4 : 0
Ницца
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 6 тур
Амкар (мол)
2 : 2
Спартак М (мол)
Матч завершен
Арсенал Т (мол)
0 : 0
Кубань (мол)
Матч завершен
Мордовия (мол)
2 : 0
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2014/2015), 5 тур
Шахтер
3 : 0
Мариуполь
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2014/2015), 1 тур
Баликесирспор
1 : 2
Акхисар Беледиеспор
Матч завершен
Ризеспор
1 : 1
Генчлербирлиги
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2014/2015), 6 тур
Гент
0 : 1
Кортрейк
Матч завершен
Казахстан. Финальный раунд 2014. группа A, 2 тур
Ордабасы
0 : 1
Кайсар
Матч завершен
Кайрат
6 : 1
Шахтер
Матч завершен
Казахстан. Финальный раунд 2014. группа B, 2 тур
Спартак
2 : 1
Тобол
Матч завершен
Атырау
2 : 1
Иртыш
Матч завершен
Тараз
2 : 0
Жетысу
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2014/2015), 4 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 0
Виллем II
Матч завершен
Португалия. Примейра (2014/2015), 3 тур
Академика
1 : 1
Витория Сетубал
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2014/2015), 6 тур
1 : 1
Теплице
Матч завершен
Высочина
0 : 0
Динамо
Матч завершен