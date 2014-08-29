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Расписание матчей 29-08-2014

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
09 вт 10 Вчера 11 Сегодня 12 Завтра 13 сб
июль 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
август 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
сентябрь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-лига (2014/2015), 6 тур Таблица
29 августа, 18:00
Урал
0 : 1
Ахмат
Матч завершен
Лига Европы (2014/2015), 4 раунд, ответный матч
29 августа, 00:15
Риу Аве
1 : 0
Эльфсборг
Матч завершен
Испания. Примера (2014/2015), 2 тур Таблица
29 августа, 22:00
Хетафе
1 : 0
Альмерия
Матч завершен
29 августа, 23:59
Валенсия
3 : 0
Малага
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2014/2015), 2 тур Таблица
29 августа, 22:30
Аугсбург
2 : 3
Боруссия Д
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2014/2015), 4 тур Таблица
29 августа, 22:30
Марсель
4 : 0
Ницца
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 6 тур Таблица
29 августа, 13:00
Амкар (мол)
2 : 2
Спартак М (мол)
Матч завершен
29 августа, 14:30
Арсенал Т (мол)
0 : 0
Кубань (мол)
Матч завершен
29 августа, 18:00
Мордовия (мол)
2 : 0
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2014/2015), 5 тур Таблица
29 августа, 18:00
Шахтер
3 : 0
Мариуполь
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2014/2015), 1 тур Таблица
29 августа, 22:00
Баликесирспор
1 : 2
Акхисар Беледиеспор
Матч завершен
29 августа, 22:00
Ризеспор
1 : 1
Генчлербирлиги
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2014/2015), 6 тур Таблица
29 августа, 22:30
Гент
0 : 1
Кортрейк
Матч завершен
Казахстан. Финальный раунд 2014. группа A, 2 тур Таблица
29 августа, 15:30
Ордабасы
0 : 1
Кайсар
Матч завершен
29 августа, 18:00
Кайрат
6 : 1
Шахтер
Матч завершен
Казахстан. Финальный раунд 2014. группа B, 2 тур Таблица
29 августа, 15:30
Спартак
2 : 1
Тобол
Матч завершен
29 августа, 16:30
Атырау
2 : 1
Иртыш
Матч завершен
29 августа, 17:00
Тараз
2 : 0
Жетысу
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2014/2015), 4 тур Таблица
29 августа, 22:00
Гоу Эхед Иглс
1 : 0
Виллем II
Матч завершен
Португалия. Примейра (2014/2015), 3 тур Таблица
29 августа, 23:00
Академика
1 : 1
Витория Сетубал
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2014/2015), 6 тур Таблица
29 августа, 20:00
1 : 1
Теплице
Матч завершен
29 августа, 22:15
Высочина
0 : 0
Динамо
Матч завершен
Россия
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