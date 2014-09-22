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    Расписание матчей 22-09-2014

    август 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    сентябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    октябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2014, 23 тур
    22 сентября, понедельник
    01:30
    Сантос
    3:1
    Фигейренсе
    Матч завершен
    22 сентября, понедельник
    01:30
    Гремио
    1:0
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    22 сентября, понедельник
    01:30
    Гойас
    6:0
    Палмейрас
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 8 тур
    22 сентября, понедельник
    12:00
    Амкар (мол)
    3:2
    Краснодар (мол)
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2014/2015), 8 тур
    22 сентября, понедельник
    17:00
    Амкар-Пермь
    1:2
    Краснодар
    Матч завершен
    22 сентября, понедельник
    20:00
    Торпедо
    1:3
    Динамо
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2014/2015), 7 тур
    22 сентября, понедельник
    20:00
    Динамо
    4:1
    Волынь
    Матч завершен
    22 сентября, понедельник
    22:00
    Днепр
    5:0
    Олимпик
    Матч завершен
    Турция. Супер-Лига (2014/2015), 3 тур
    22 сентября, понедельник
    20:00
    Истанбул Башакшехир
    1:1
    Трабзонспор
    Матч завершен
    22 сентября, понедельник
    22:30
    Бурсаспор
    0:1
    Бешикташ
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2014, 24 тур, группа A
    22 сентября, понедельник
    20:00
    БАТЭ
    0:0
    Динамо
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2014/2015), 4 тур
    22 сентября, понедельник
    20:30
    Панетоликос
    0:1
    ПАОК
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2014/2015), 8 тур
    22 сентября, понедельник
    21:00
    Вестсьелланд
    1:0
    Ольборг
    Матч завершен
    Англия. Чемпион-Лига (2014/2015), 8 тур
    22 сентября, понедельник
    22:45
    Уиган Атлетик
    1:2
    Ипсвич Таун
    Матч завершен
    Испания. Примера (2014/2015), 4 тур
    22 сентября, понедельник
    22:45
    Хетафе
    0:3
    Валенсия
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2014/2015), 5 тур
    22 сентября, понедельник
    23:00
    Академика
    2:2
    Эшторил
    Матч завершен
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