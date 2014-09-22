август 2014
сентябрь 2014
Бразилия. Серия А 2014, 23 тур
22 сентября, понедельник
01:30
Матч завершен
22 сентября, понедельник
01:30
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 8 тур
22 сентября, понедельник
12:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2014/2015), 8 тур
Украина. Премьер-Лига (2014/2015), 7 тур
Турция. Супер-Лига (2014/2015), 3 тур
22 сентября, понедельник
20:00
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2014, 24 тур, группа A
Греция. Суперлига (2014/2015), 4 тур
22 сентября, понедельник
20:30
Матч завершен
Дания. Суперлига (2014/2015), 8 тур
22 сентября, понедельник
21:00
Матч завершен
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015), 8 тур
22 сентября, понедельник
22:45
Матч завершен
Испания. Примера (2014/2015), 4 тур
Португалия. Примейра (2014/2015), 5 тур