август 2014
сентябрь 2014
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015), 15 тур
Украина. Первая лига (2014/2015), 10 тур
Россия. ФНЛ (2014/2015), 12 тур
Лига чемпионов (2014/2015), 2 тур, группа E
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015), 3 тур
30 сентября, вторник
22:45
Матч завершен
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015), 10 тур
30 сентября, вторник
22:45
Матч завершен
30 сентября, вторник
22:45
Матч завершен
30 сентября, вторник
22:45
Матч завершен
30 сентября, вторник
22:45
Матч завершен
30 сентября, вторник
22:45
Матч завершен
Лига чемпионов (2014/2015), 2 тур, группа F
Лига чемпионов (2014/2015), 2 тур, группа G