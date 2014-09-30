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    Расписание матчей 30-09-2014

    август 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    сентябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    октябрь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2014/2015), 15 тур
    30 сентября, вторник
    10:30
    Смена
    0:1
    Динамо
    Матч завершен
    30 сентября, вторник
    12:00
    Байкал
    0:2
    Иртыш
    Матч завершен
    30 сентября, вторник
    12:00
    Чита
    2:0
    Сибирь-2
    Матч завершен
    30 сентября, вторник
    12:30
    Якутия
    1:1
    Новокузнецк
    Матч завершен
    Украина. Первая лига (2014/2015), 10 тур
    30 сентября, вторник
    17:00
    Полтава
    0:1
    ФК Сумы
    Матч завершен
    30 сентября, вторник
    19:30
    Нива
    3:1
    Николаев
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2014/2015), 12 тур
    30 сентября, вторник
    19:00
    Сочи
    1:0
    Енисей
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2014/2015), 2 тур, группа E
    30 сентября, вторник
    20:00
    ЦСКА
    0:1
    Бавария
    Матч завершен
    30 сентября, вторник
    22:45
    Манчестер Сити
    1:1
    Рома
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015), 3 тур
    30 сентября, вторник
    22:45
    Абердин
    2:2
    Сент-Миррен
    Матч завершен
    Англия. Чемпион-Лига (2014/2015), 10 тур
    30 сентября, вторник
    22:45
    Брайтон
    1:1
    Кардифф
    Матч завершен
    30 сентября, вторник
    22:45
    Дерби Каунти
    2:0
    Борнмут
    Матч завершен
    30 сентября, вторник
    22:45
    Мидлсбро
    1:1
    Блэкпул
    Матч завершен
    30 сентября, вторник
    22:45
    Миллуолл
    1:3
    Бирмингем Сити
    Матч завершен
    30 сентября, вторник
    22:45
    Норвич Сити
    0:1
    Чарльтон
    Матч завершен
    30 сентября, вторник
    22:45
    Ротерхэм
    2:0
    Блэкберн
    Матч завершен
    30 сентября, вторник
    22:45
    Шеффилд Уэнсдэй
    1:1
    Ипсвич Таун
    Матч завершен
    30 сентября, вторник
    22:45
    Уотфорд
    2:1
    Брентфорд
    Матч завершен
    30 сентября, вторник
    22:45
    Уиган Атлетик
    0:0
    Ноттингем Форест
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2014/2015), 2 тур, группа F
    30 сентября, вторник
    22:45
    ПСЖ
    3:2
    Барселона
    Матч завершен
    30 сентября, вторник
    22:45
    АПОЭЛ
    1:1
    Аякс
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2014/2015), 2 тур, группа G
    30 сентября, вторник
    22:45
    Спортинг
    0:1
    Челси
    Матч завершен
    30 сентября, вторник
    22:45
    Шальке-04
    1:1
    Марибор
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2014/2015), 2 тур, группа H
    30 сентября, вторник
    22:45
    Шахтер
    2:2
    Порту
    Матч завершен
    30 сентября, вторник
    22:45
    БАТЭ
    2:1
    Атлетик
    Матч завершен
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