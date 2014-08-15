Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
июль 2014
август 2014
Россия. Премьер-лига (2014/2015), 3 тур
Мордовия
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2014/2015), 2 тур
Кан
0 : 1
Лилль
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), 5 тур
Носта
1 : 1
Лада-Тольятти
Матч завершен
КАМАЗ
0 : 0
Рубин-2
Матч завершен
Динамо Киров
0 : 1
Челябинск
Матч завершен
Зенит-Ижевск
7 : 2
Спартак
Матч завершен
Сызрань-2003
3 : 1
Нефтехимик
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 4 тур
Зенит (мол)
3 : 2
Уфа (мол)
Матч завершен
Урал (мол)
0 : 0
Матч завершен
Германия. Кубок (2014/2015), 1 раунд
Кемницер
5 : 5
Майнц
Матч завершен
0 : 6
Байер
Матч завершен
Дуйсбург
1 : 0
Нюрнберг
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2014/2015), 4 тур
Олимпик
0 : 5
Шахтер
Матч завершен
Металлург
0 : 1
Днепр
Матч завершен
Товарищеские матчи 2014
Кадис
0 : 1
Атлетико
Матч завершен
Севилья
0 : 2
Сампдория
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2014, 21 тур
Белшина
2 : 1
Шахтер
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2014/2015), 4 тур
Роял Мускрон-Перувельц
5 : 2
Стандард
Матч завершен
Брюгге
1 : 1
Серкль Брюгге
Матч завершен
Дания. Суперлига (2014/2015), 5 тур
Копенгаген
1 : 2
Мидтьюлланд
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2014/2015), 2 тур
Фейеноорд
1 : 1
Херенвен
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 20 тур
Старт
2 : 3
Стремсгодсет
Матч завершен
Португалия. Примейра (2014/2015), 1 тур
Порту
2 : 0
Маритиму
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2014/2015), 4 тур
Слован
0 : 0
Дукла
Матч завершен
Спарта
0 : 1
Баник
Матч завершен