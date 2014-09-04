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август 2014
сентябрь 2014
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015), 9 тур
Знамя Труда
0 : 2
ЦРФСО
Матч завершен
Зенит-2
2 : 2
Олимп-Долгопрудный
Матч завершен
Спартак К
0 : 0
Текстильщик
Матч завершен
Торпедо Вл
1 : 0
Псков
Матч завершен
Домодедово
1 : 0
Москва
Матч завершен
Химки
0 : 0
Коломна
Матч завершен
Леон Сатурн
3 : 0
Волга
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015), 9 тур
0 : 2
Выбор-Курбатово
Матч завершен
Зенит
1 : 0
Чертаново
Матч завершен
Локомотив
2 : 0
Арсенал-2
Матч завершен
Рязань
3 : 3
Металлург Л
Матч завершен
Динамо Бр
1 : 1
Подолье
Матч завершен
Калуга
2 : 2
Авангард
Матч завершен
Витязь
1 : 5
Тамбов
Матч завершен
Факел
4 : 2
Орел
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Китай
3 : 1
Кувейт
Матч завершен
Узбекистан
2 : 0
Иордания
Матч завершен
Босния и Герцеговина
3 : 0
Лихтенштейн
Матч завершен
Ирак
0 : 2
Перу
Матч завершен
Беларусь
6 : 1
Таджикистан
Матч завершен
Словакия
1 : 0
Мальта
Матч завершен
Швеция
2 : 0
Эстония
Матч завершен
Хорватия
2 : 0
Кипр
Матч завершен
Бельгия
2 : 0
Австралия
Матч завершен
Италия
2 : 0
Нидерланды
Матч завершен
Франция
1 : 0
Испания
Матч завершен
США. МЛС 2014
Филадельфия Юнион
1 : 0
Торонто
Матч завершен
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 1
Канзаc Сити
Матч завершен
2 : 4
Сиэтл
Матч завершен