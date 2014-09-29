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Расписание матчей 29-09-2014

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
09 вт 10 Вчера 11 Сегодня 12 Завтра 13 сб
август 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
сентябрь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
октябрь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-лига (2014/2015), 9 тур Таблица
29 сентября, 20:00
Рубин
2 : 1
Торпедо
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2014/2015), 12 тур Таблица
29 сентября, 14:00
Оренбург
0 : 1
Крылья Советов
Матч завершен
29 сентября, 15:00
Сахалин
0 : 0
Тюмень
Матч завершен
29 сентября, 16:00
Сибирь
2 : 1
Тосно
Матч завершен
29 сентября, 18:30
Волга
6 : 0
СКА-Хабаровск
Матч завершен
29 сентября, 18:30
Шинник
0 : 0
Томь
Матч завершен
29 сентября, 19:00
Анжи
3 : 0
Сокол
Матч завершен
29 сентября, 20:00
Балтика
1 : 0
Химик
Матч завершен
29 сентября, 20:30
Волгарь
2 : 1
Луч
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2014/2015), 6 тур Таблица
29 сентября, 23:00
Сток Сити
1 : 0
Ньюкасл
Матч завершен
Италия. Серия А (2014/2015), 5 тур Таблица
29 сентября, 21:00
Удинезе
4 : 2
Парма
Матч завершен
29 сентября, 23:00
Палермо
0 : 4
Лацио
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015), 13 тур Таблица
29 сентября, 16:00
Москва
3 : 1
Волга
Матч завершен
29 сентября, 17:00
Знамя Труда
0 : 2
Коломна
Матч завершен
29 сентября, 17:30
Зенит-2
0 : 1
Химки
Матч завершен
29 сентября, 18:00
Спартак К
2 : 0
Псков
Матч завершен
29 сентября, 18:30
Торпедо Вл
0 : 4
Спартак-2
Матч завершен
29 сентября, 18:30
Текстильщик
1 : 1
Олимп-Долгопрудный
Матч завершен
29 сентября, 19:00
Домодедово
1 : 1
ЦРФСО
Матч завершен
29 сентября, 19:30
Леон Сатурн
1 : 0
Строгино
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015), 13 тур Таблица
29 сентября, 17:00
3 : 2
Арсенал-2
Матч завершен
29 сентября, 18:00
Подолье
1 : 2
Выбор-Курбатово
Матч завершен
29 сентября, 18:30
Динамо Бр
3 : 0
Орел
Матч завершен
29 сентября, 18:30
Калуга
1 : 1
Тамбов
Матч завершен
29 сентября, 18:30
Авангард
3 : 0
Металлург Л
Матч завершен
29 сентября, 18:30
Рязань
2 : 1
Зенит
Матч завершен
29 сентября, 19:00
Факел
3 : 0
Чертаново
Матч завершен
29 сентября, 19:00
Витязь
4 : 3
Локомотив
Матч завершен
Испания. Сегунда (2014/2015), 6 тур Таблица
29 сентября, 22:30
Понферрадина
1 : 0
Альбасете
Матч завершен
США. МЛС 2014 Таблица
29 сентября, 04:30
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2014/2015), 4 тур Таблица
29 сентября, 19:00
Карабюкспор
0 : 2
Мерсин Идманюрду
Матч завершен
29 сентября, 21:30
Газиантепспор
0 : 0
Истанбул Башакшехир
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2014, 25 тур Таблица
29 сентября, 01:30
Сантос
2 : 0
Гойас
Матч завершен
29 сентября, 01:30
Интернасьонал
4 : 2
Коритиба
Матч завершен
29 сентября, 01:30
Фигейренсе
3 : 1
Палмейрас
Матч завершен
Греция. Суперлига (2014/2015), 5 тур Таблица
29 сентября, 20:30
АЕЛ
2 : 0
Пантракикос
Матч завершен
Дания. Суперлига (2014/2015), 9 тур Таблица
29 сентября, 21:00
Нордшелланд
2 : 1
Оденсе
Матч завершен
Португалия. Примейра (2014/2015), 6 тур Таблица
29 сентября, 23:00
Пасуш де Феррейра
2 : 0
Белененсеш
Матч завершен
Россия
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