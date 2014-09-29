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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Химик
Балтика - Химик: обзор матча 29 сентября 2014
Балтика
29.09.2014, понедельник, 20:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
1 : 0
Завершен
Химик
22'
С. Цуканов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Химик
Вторая желтая
М. Васильев
90'
+2
Замена
А. Васянович
️️️️
М. Плопа
90'
+1
Желтая карточка
А. Минченков
82'
Замена
А. Алексеев
️️️️
А. Панюков
81'
Замена
А. Панюков
️️️️
И. Гелоян
71'
69'
Замена
П. Умарбаев
️️️️
С. Шустиков
61'
Замена
В. Ильин
️️️️
И. Кузьмичев
Желтая карточка
И. Гелоян
55'
46'
Замена
С. Квасов
️️️️
Д. Шилов
46'
Замена
И. Столбовой
️️️️
И. Звягин
Замена
А. Минченков
️️️️
В. Запрудских
46'
36'
Желтая карточка
С. Шустиков
Желтая карточка
М. Васильев
28'
ГОЛ! 1:0!
С. Цуканов
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
93
Виталий Каленкович
ЛП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Химик
40
Младен Божович
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
15
Иван Звягин
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
99
Тофик Кадимов
ЦФ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
77
Михаил Гащенков
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
77
Михаил Костюков
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
3-2-3-1
88
Шелия
23
Васильев
3
Плопа
4
Овсиенко
39
Цуканов
89
Стоцкий
93
Каленкович
17
Зюзинс
38
Зинович
10
Гелоян
3-2-2-1
40
Божович
6
Шустиков
4
Тагилов
14
Джикия
9
Шилов
44
Самсонов
77
Паштов
15
Звягин
11
Кузьмичев
Панюков
22
Алексеев
22
Алексеев
Панюков
3
Плопа
30
Васянович
30
Васянович
3
Плопа
10
Гелоян
11
Панюков
11
Панюков
10
Гелоян
68
Запрудских
10
Минченков
10
Минченков
68
Запрудских
6
Шустиков
39
Умарбаев
39
Умарбаев
6
Шустиков
9
Шилов
17
Квасов
17
Квасов
9
Шилов
11
Кузьмичев
98
Ильин
98
Ильин
11
Кузьмичев
15
Звягин
24
Столбовой
24
Столбовой
15
Звягин
Остались в запасе
Балтика
Химик
99
Тофик Кадимов
ЦФ
1
Александр Колинько
ВР
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
77
Михаил Костюков
ПВ
1
Даниил Гавиловский
ВР
77
Михаил Гащенков
ЦП
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
99
Тофик Кадимов
ЦФ
1
Александр Колинько
ВР
17
Андрей Гацко
ЦФ
Остались в запасе
77
Михаил Костюков
ПВ
1
Даниил Гавиловский
ВР
77
Михаил Гащенков
ЦП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Балтика - Химик
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Смирнов
(Кисловодск)
Стадион:
Балтика
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